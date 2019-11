KotlinConf 2019 Live : suivez gratuitement le direct de la conférence sur Kotlin Et posez vos questions à la communauté 23PARTAGES 6 0 Comme son nom le suggère, KotlinConf est une conférence fournissant du contenu technique approfondi sur Kotlin. L'édition 2018 a eu lieu à la Bourse de Berlage (Amsterdam, Pays-Bas) et a réuni 1300 personnes issues de 52 pays parmi lesquelles des ingénieurs chez Google, des ingénieurs travaillant pour le compte du français Lunatech, des développeurs Android, des représentants de Gradle et bien d'autres encore. Des personnes qui se sont rencontrées pour apprendre et pour partager des idées.





L'édition 2019 aura lieu à Bella Center (Copenhague, Danemark) et se tiendra du mercredi 4 décembre au vendredi 6 décembre 2019. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, il est prévu une diffusion de l'évènement en live stream. Pour cette édition, KotlinConf Live propose 4 streams de présentations (la session “Hands-on Labs” ne sera pas diffusée), et en bonus cette année, des contenus uniquement accessibles en ligne : 12 entretiens avec les conférenciers menés par Huyen Tue Dao, elle aussi intervenante, et animatrice d’”Android Dialogs”.



La diffusion débutera avec la Keynote d’Andrey Breslav, Responsable de l’équipe Kotlin, et s’achèvera avec le panel de clôture. Lors de ce panel, les intervenants et l’équipe de développement de Kotlin répondront aux questions de la communauté. Si vous avez des questions à adresser au panel, vous êtes invités à les poster sur Twitter avec le hashtag #kc19ask.





La diffusion commencera le 5 décembre à 9h00 (CET). Vous pourrez ensuite faire votre choix parmi les 4 streams des présentations au programme. La diffusion du panel de clôture aura lieu le 6 décembre à 17h15 (CET).



Vous pouvez vous connecter au live stream quand vous le souhaitez depuis la page d’accueil du site de la conférence kotlinconf.com. Pour vous assurer de ne rien manquer, inscrivez-vous pour recevoir les alertes. Vous recevrez un premier rappel 24 heures avant la keynote et un second lorsque la diffusion en direct sera lancée. Toutefois, si vous ne pouvez pas assister à la diffusion en direct, ou si vous êtes intéressé(e) par les quatre streams proposés, vous pourrez retrouver les enregistrements vidéos sur le site web de KotlinConf.



