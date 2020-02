JetBrains lance « Kotlin Heroes 3 », un défi de programmation pour promouvoir Kotlin Au sein de la communauté des concours de programmation 0PARTAGES 2 0 JetBrains et Codeforces lancent « Kotlin Heroes 3 », un défi de programmation pour promouvoir Kotlin au sein de la communauté des concours de programmation, ainsi que pour donner aux membres de la communauté Kotlin une plateforme pour comparer et améliorer leurs compétences en programmation algorithmique. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Le concours est prévu pour le 27 février 2020 à 13:35 UTC.



Kotlin Heroes est un projet collaboratif de JetBrains, le créateur du langage de programmation Kotlin, et Codeforces, une plateforme qui réunit des développeurs professionnels et des étudiants du monde entier à des fins éducatives ou pour le fun, tout en leur permettant d’améliorer leurs compétences en programmation. Le projet est actuellement à sa troisième édition et les précédents défis ont attiré plus de 700 concurrents par événement. La première compétition Kotlin Heroes a eu lieu sur Codeforces le 28 mai 2019 à 14h35 UTC.



La programmation compétitive peut être considérée comme un sport de l'esprit dans lequel les candidats écrivent des programmes pour résoudre des problèmes algorithmiques formulés avec précision dans le respect de contraintes strictes. Il peut s'agir de problèmes simples pouvant être résolus par n'importe quel développeur et nécessitant peu de code pour obtenir la solution adéquate comme de problèmes complexes nécessitant la connaissance d'algorithmes et structures de données spéciaux et d'une grande expérience.





En ce qui concerne Kotlin Heroes, l'objectif principal pour les participants est de fournir des solutions correctes à un ensemble de problèmes pendant une période de temps limitée (2 heures et 30 minutes). L'ensemble des problèmes comprend plusieurs tâches de difficulté variable qui séduira les débutants curieux et défiera les programmeurs expérimentés.



Les participants se verront présenter 7 à 10 problèmes de complexité croissante un par un, et ils ne seront autorisés à utiliser Kotlin que pour les résoudre. Ils seront ensuite classés en fonction du nombre de problèmes qu'ils auront résolus correctement. Les trois premiers gagnants recevront des prix de 512 $, 256 $ et 128 $, respectivement. Les 50 meilleurs concurrents gagneront un t-shirt Kotlin Heroes et un badge exclusif Kotlin. Enfin, chaque concurrent ayant résolu au moins un problème participera au tirage au sort pour l’un des 50 t-shirts Kotlin Heroes.



Kotlin Heroes est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur les nouveautés et les fonctionnalités que le langage offre aux programmeurs. pour les débutants, peu importe si vous débutez avec Kotlin ou avec la programmation en général. Kotlin Heroes est une occasion pour vous permettre d'appliquer vos compétences et vous faire une idée sur le langage. Pour les programmeurs de longue date, Kotlin Heroes vous offre une nouvelle opportunité pour avoir plus d'expérience.



Pour rappel, désormais le langage préféré par Google et recommandé pour le développement de nouvelles applications Android, Kotlin a été introduit par JetBrains en 2011 et a atteint sa première version stable, la 1.0, en 2016. La version actuelle du langage est la 1.3. Kotlin s'efforce de répondre aux besoins des développeurs d'applications dans divers domaines. C’est un langage à typage statique conçu pour écrire du code concis, et il permet de passer d’applications de quelques lignes à des projets de plusieurs millions de lignes. Bien que n'étant pas spécifiquement conçu pour une programmation compétitive, il convient fort bien à ce domaine.



Kotlin réduit la quantité typique de code passe-partout qu'un programmeur doit écrire et lire tout en travaillant avec le code, quasiment au niveau offert par les langages de script à typage dynamique - tout en offrant l'outillage et les performances d'un langage à typage statique. Les concours sont un excellent moyen de tester vos connaissances en programmation et de les améliorer. Que vous soyez un programmeur de longue date ou un développeur Kotlin n'ayant jamais participé à un concours de programmation, JetBrains pense que Kotlin Heroes vous sera utile.



Participer gratuitement au Kotlin Heroes 3 du 27 février prochain JetBrains et Codeforces lancent « Kotlin Heroes 3 », un défi de programmation pour promouvoir Kotlin au sein de la communauté des concours de programmation, ainsi que pour donner aux membres de la communauté Kotlin une plateforme pour comparer et améliorer leurs compétences en programmation algorithmique. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Le concours est prévu pour le 27 février 2020 à 13:35 UTC.Kotlin Heroes est un projet collaboratif de JetBrains, le créateur du langage de programmation Kotlin, et Codeforces, une plateforme qui réunit des développeurs professionnels et des étudiants du monde entier à des fins éducatives ou pour le fun, tout en leur permettant d’améliorer leurs compétences en programmation. Le projet est actuellement à sa troisième édition et les précédents défis ont attiré plus de 700 concurrents par événement. La première compétition Kotlin Heroes a eu lieu sur Codeforces le 28 mai 2019 à 14h35 UTC.La programmation compétitive peut être considérée comme un sport de l'esprit dans lequel les candidats écrivent des programmes pour résoudre des problèmes algorithmiques formulés avec précision dans le respect de contraintes strictes. Il peut s'agir de problèmes simples pouvant être résolus par n'importe quel développeur et nécessitant peu de code pour obtenir la solution adéquate comme de problèmes complexes nécessitant la connaissance d'algorithmes et structures de données spéciaux et d'une grande expérience.En ce qui concerne Kotlin Heroes, l'objectif principal pour les participants est de fournir des solutions correctes à un ensemble de problèmes pendant une période de temps limitée (2 heures et 30 minutes). L'ensemble des problèmes comprend plusieurs tâches de difficulté variable qui séduira les débutants curieux et défiera les programmeurs expérimentés.Les participants se verront présenter 7 à 10 problèmes de complexité croissante un par un, et ils ne seront autorisés à utiliser Kotlin que pour les résoudre. Ils seront ensuite classés en fonction du nombre de problèmes qu'ils auront résolus correctement. Les trois premiers gagnants recevront des prix de 512 $, 256 $ et 128 $, respectivement. Les 50 meilleurs concurrents gagneront un t-shirt Kotlin Heroes et un badge exclusif Kotlin. Enfin, chaque concurrent ayant résolu au moins un problème participera au tirage au sort pour l’un des 50 t-shirts Kotlin Heroes.Kotlin Heroes est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur les nouveautés et les fonctionnalités que le langage offre aux programmeurs. pour les débutants, peu importe si vous débutez avec Kotlin ou avec la programmation en général. Kotlin Heroes est une occasion pour vous permettre d'appliquer vos compétences et vous faire une idée sur le langage. Pour les programmeurs de longue date, Kotlin Heroes vous offre une nouvelle opportunité pour avoir plus d'expérience.Pour rappel, désormais le langage préféré par Google et recommandé pour le développement de nouvelles applications Android, Kotlin a été introduit par JetBrains en 2011 et a atteint sa première version stable, la 1.0, en 2016. La version actuelle du langage est la 1.3. Kotlin s'efforce de répondre aux besoins des développeurs d'applications dans divers domaines. C’est un langage à typage statique conçu pour écrire du code concis, et il permet de passer d’applications de quelques lignes à des projets de plusieurs millions de lignes. Bien que n'étant pas spécifiquement conçu pour une programmation compétitive, il convient fort bien à ce domaine.Kotlin réduit la quantité typique de code passe-partout qu'un programmeur doit écrire et lire tout en travaillant avec le code, quasiment au niveau offert par les langages de script à typage dynamique - tout en offrant l'outillage et les performances d'un langage à typage statique. Les concours sont un excellent moyen de tester vos connaissances en programmation et de les améliorer. Que vous soyez un programmeur de longue date ou un développeur Kotlin n'ayant jamais participé à un concours de programmation, JetBrains pense que Kotlin Heroes vous sera utile. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Développeur C++ ↳ Randstad Inhouse pour l'entreprise Stäubli - Rhône Alpes - Faverges (74210) Super Ingénieur réseau / Gestion de projet - H/F ↳ Labsoft - Ile de France - Issy Les Moulineaux (92000) Ingénieur Conception Développement Angular (H/F) ↳ I-BP - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Voir plus d'offres