L'application Google Home permet de configurer, de gérer et de contrôler les appareils Google Home, Google Nest et Chromecast, ainsi que de nombreux d'autres produits domestiques connectés. L’équipe Google Home est en train d’utiliser Kotlin comme langage de programmation au lieu de java. Kotlin est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel, avec un typage statique qui permet de compiler pour la machine virtuelle Java et JavaScript. Il est développé par JetBrains, l'éditeur d'IntelliJ IDEA, l'environnement de développement intégré pour Java et sur lequel est basé Android Studio, l’EDI officiel pour développer les applications Android.





Google encourage tous les développeurs Android à utiliser Kotlin après son annonce de 2019 selon laquelle le développement Android sera désormais "Kotlin-first" par opposition à Java, qui était historiquement le langage prioritaire pour le développement d'applications Android. La société a rappelé cet engagement dans un article le vendredi dernier :



« Lors de Google I / O 2019, nous avons annoncé que le développement Android sera de plus en plus Kotlin-first, et nous avons respecté cet engagement. Kotlin est un langage de programmation expressif et concis qui réduit les erreurs de code courantes et s'intègre facilement dans les applications existantes. Si vous cherchez à créer une application Android, nous vous recommandons de commencer par Kotlin pour profiter de ses meilleures fonctionnalités ».



Bien que l’équipe Google Home ait donné des détails des importantes améliorations apportées à l'application Google Home grâce à la migration vers Kotlin, l’application n'est pas encore entièrement écrite en Kotlin. En juin, Google a annoncé qu’environ 30 % du code de base avait été réécrit en Kotlin à partir de l'ancien code Java. Kotlin est également encouragé pour toutes les nouvelles fonctionnalités de l'application.



Kotlin réduit les plantages tout en aidant les développeurs de l'application Google Home à devenir plus productifs



En utilisant Kotlin, l'équipe a voulu rendre sa « programmation plus productive » et tirer parti des fonctionnalités modernes. Le changement a vu une réduction « de la quantité de code nécessaire, par rapport à l'équivalent du code Java existant », a expliqué Google dans un article publié la semaine dernière. Un exemple est l'utilisation de classes de données et du plugin Parcelize : « Une classe qui était de 126 lignes écrites à la main en Java peut maintenant être reproduite en seulement 23 lignes dans Kotlin - une réduction de 80% », explique la société.



En outre, le passage à Kotlin a entraîné une réduction de 33 % du type de plantage le plus courant de l'application Google Home : « Comme Kotlin peut intégrer l'annulabilité dans le langage, des situations délicates peuvent être évitées, comme lorsque l'utilisation incohérente des annotations d'annulabilité en Java peut conduire à un bogue manqué, par exemple. Depuis que l'équipe a commencé à migrer vers le développement de nouvelles fonctionnalités avec Kotlin, elle a constaté une diminution de 33 % des NullPointerExceptions ».



L'application Google Home comporte plus d'un million de lignes de code. Pour simplifier le développement, l'équipe tire parti de Jetpack, une suite de bibliothèques que Google a développées pour améliorer la qualité des applications avec moins de code. L'équipe ajoute aussi progressivement des bibliothèques Jetpack pour remplacer le code personnalisé, ce qui contribue à réduire le besoin de maintenance de code standard :



« Leur intégration a permis à l'équipe de consolider et de remplacer des solutions sur mesure, parfois même avec une seule bibliothèque. Comme les bibliothèques Jetpack peuvent aider les ingénieurs à suivre les meilleures pratiques et à être moins verbeux (par exemple, en utilisant Room ou ConstraintLayout), la lisibilité a également été améliorée. L'équipe considère que de nombreuses nouvelles bibliothèques Jetpack sont indispensables, notamment ViewModel et LiveData, qui sont toutes deux largement utilisées dans la base de code de Google Home », lit-on dans l’article de Google.



Dans le cadre de sa politique "Kotlin first", Google s'est engagé à fournir un meilleur soutien à Kotlin. Alors que l'EDI Android Studio prend en charge Kotlin et Java, les bibliothèques Jetpack ne prennent en charge que Kotlin. Google dispose actuellement de 60 applications écrites en Kotlin, notamment Google Maps, Home, Play, Pay et Drive. La mise en avant du cas de Google Home s’est faite dans le cadre des "11 semaines d'Android" de Google.



En lançant la version bêta d'Android 11, Google a initié "11 semaines d'Android" pour les développeurs afin d’explorer les différents domaines de son système d’exploitation mobile Android. « Pendant 11 semaines, nous allons plonger plus profondément dans différents domaines d'Android avec de nouveaux contenus pour les développeurs. Chaque semaine apporte un nouveau point de vue, de l'interface utilisateur à Android Jetpack en passant par l'apprentissage machine », a écrit Google dans un article publié en juin.





Par ailleurs, Google a lancé en juin un cours gratuit en ligne "Android Basics in Kotlin" destiné aux « personnes sans expérience en programmation ». Dans ce cours en cinq parties, les intéressés apprendront les bases de la création d'applications Android avec le langage de programmation Kotlin et développeront une collection d'applications simples pour commencer leur parcours en tant que développeurs Android.



« Aujourd'hui, nous annonçons le lancement d'Android Basics in Kotlin, un nouveau cours en ligne destiné aux personnes sans expérience de programmation pour apprendre à créer des applications Android. Le cours enseigne Kotlin, un langage de programmation moderne que les développeurs adorent en raison de sa concision et de la façon dont il augmente la productivité ».



En annonçant le nouveau cours de développement Android gratuit, Google a affirmé que 70 % des 1000 meilleures applications Android sont écrites en Kotlin et que l'une d'entre elles est issue de l'équipe qui développe l'application Android Google Home. La société a aussi dit qu’en une seule année, de 2018 à 2019, Indeed Hiring Lab a constaté une augmentation de 76 % des emplois de Kotlin.



Et vous ?



Êtes-vous utilisateur de Kotlin ? Que pensez-vous de l'encouragement de Google à l'utilisation de Kotlin pour le développement Android ?

Java tend-il vers sa fin pour e développement Android ?

Java tend-il vers sa fin pour e développement Android ?



