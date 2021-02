Caractéristiques du langage et compilateur

JetBrains a corrigé un certain nombre de bogues présents dans l’ancien backend.

Le développement de nouvelles fonctionnalités du langage sera beaucoup plus rapide.

JetBrains ajoutera toutes les futures améliorations de performance au nouveau backend de la JVM.

Le nouveau Jetpack Compose ne fonctionnera qu’avec le nouveau backend.

Aperçu des nouvelles caractéristiques du langage

inline class Color ( val rgb: Int )

fun changeBackground ( color: Color ) val blue = Color ( 255 ) changeBackground ( blue )

Outils de build

Le tout premier build a pris 16 minutes et 30 secondes.

La deuxième a été beaucoup plus rapide ; elle n’a demandé que 5 minutes 45 secondes.

Kotlin/Native

Kotlin 1.4.30 est maintenant disponible. Il s’agit de la dernière version incrémentielle en 1.4, il y a donc beaucoup de nouvelles fonctionnalités expérimentales que JetBrains prévoit de stabiliser dans la version 1.5.0. Passons en revue quelques nouveautés et améliorations apportées par cette version.Le nouveau backend de la JVM passe en phase bêta et produit maintenant des binaires stables. Vous pouvez donc l’utiliser en toute sécurité dans vos projets.JetBrains a travaillé sur l’implémentation d’un nouveau backend IR pour la JVM dans le cadre de notre projet de réécriture de l’ensemble du compilateur. En fournissant une infrastructure polyvalente permettant d’ajouter facilement de nouvelles caractéristiques au langage, ce nouveau compilateur améliorera les performances tant pour les utilisateurs de Kotlin que pour l’équipe Kotlin elle-même.Le travail de JetBrains sur le backend IR de la JVM est presque terminé et l'éditeur va bientôt le faire passer en version stable.Ce qui change avec le nouveau backend :Autre argument en faveur de l’utilisation du nouveau backend IR de la JVM : il deviendra la valeur par défaut dans Kotlin 1.5.0. Avant cela, JetBrains veut s'assurer de corriger autant de bogues que possible ; en adoptant le nouveau backend rapidement, vous contribuerez à optimiser la fluidité de cette migration.Parmi les nouvelles caractéristiques du langage que JetBrains va publier dans Kotlin 1.5.0 figurent les classes de valeurs inline, les enregistrements de la JVM et les interfaces scellées.Les classes inline sont disponibles en alpha depuis Kotlin 1.3 et passent en bêtadans la version 1.4.30.Kotlin 1.5 stabilise le concept de classes inline mais l’intègre à une fonctionnalité plus générale, les classes de valeurs, que nous décrirons plus loin dans ce post.Commençons par rappeler le fonctionnement des classes inline. Si vous connaissez déjà les classes inline, vous pouvez passer cette section et consulter directement les dernières modifications.Pour rappel, une classe inline élimine une enveloppe (wrapper) autour d’une valeur :Une classe inline peut être une enveloppe à la fois pour un type primitif et pour tout type de référence, comme String.Le compilateur remplace les instances de classe inline (dans notre exemple, l’instance Color) par le type sous-jacent (Int) dans le bytecode, lorsque c’est possible :En coulisse, le compilateur génère la fonction changeBackground avec un nom modifié prenant un paramètre Int et envoie directement la constante 255 sans créer d’enveloppe au point de l’appel :Le nom est altéré afin de permettre que la surcharge des fonctions prenant des instances de plusieurs classes inline se fasse de façon fluide et d’empêcher les appels accidentels du code Java qui pourraient violer les contraintes internes d’une classe inline. Poursuivez votre lecture ci-dessous pour savoir comment la rendre utilisable à partir de Java.L’enveloppe (wrapper) n’est pas toujours éliminée dans le bytecode. Cela n’arrive que lorsque c’est possible et fonctionne de manière très similaire aux types primitifs intégrés. Lorsque vous définissez une variable du type Color ou que vous la passez directement dans une fonction, elle est remplacée par la valeur sous-jacente :Dans cet exemple, la variable color a le type Color lors de la compilation, mais elle est remplacée par Int dans le bytecode.En revanche, si vous la stockez dans une collection ou si vous la passez dans une fonction générique, elle est encapsulée (boxing) dans un objet ordinaire du type Color :La conversion boxing et unboxing est effectuée automatiquement par le compilateur. Vous n’avez rien à faire, mais il est utile d’en comprendre le fonctionnement.À partir de la version 1.4.30, vous pouvez changer le nom JVM d’une fonction prenant une classe inline comme paramètre pour la rendre utilisable depuis Java. Par défaut, ces noms sont modifiés pour éviter les utilisations accidentelles de Java ou les surcharges conflictuelles (comme changeBackground-euwHqFQ dans l’exemple ci-dessus).Si vous annotez une fonction avec @JvmName, cela change le nom de cette fonction dans le bytecode et permet de l’appeler depuis Java et d’envoyer directement une valeur :Comme toujours avec une fonction annotée avec @JvmName, depuis Kotlin vous l’appelez par son nom Kotlin. Kotlin offre un typage sûr car vous pouvez seulement envoyer une valeur de type Timeout en tant qu’argument et les unités sont évidentes dans ce contexte.À partir de Java, vous pouvez envoyer directement une valeur long. Cela n’empêche plus les erreurs de types et c’est pourquoi cela ne fonctionne pas par défaut. Si vous voyez greetAfterTimeout(2) dans le code, il n’est pas immédiatement évident de savoir s’il s’agit de 2 secondes, 2 millisecondes ou 2 ans.En fournissant l’annotation, vous soulignez explicitement votre intention d’appeler cette fonction depuis Java. Un nom descriptif permet d’éviter toute confusion : l’ajout du suffixe « Millis » au nom de la JVM rend les unités claires pour les utilisateurs de Java.Autre amélioration pour les classes inline dans la version 1.4.30 : vous pouvez maintenant définir la logique d’initialisation dans le bloc init :C’était interdit auparavant.Cette version stabilise le concept de classes inline et l’intègre à une fonctionnalité plus générale : les classes de valeurs.Jusqu’à présent, les classes « inline » constituaient une fonctionnalité de langage distincte. Elles constituent maintenant une optimisation spécifique de la JVM pour une classe de valeur avec un seul paramètre. Les classes de valeurs représentent un concept plus général et prendront en charge plusieurs optimisations : les classes inline aujourd’hui et plus tard les classes primitives Valhalla lorsque le projet Valhalla sera disponible.La seule chose qui change pour vous pour le moment est la syntaxe. Étant donné qu’une classe inline est une classe de valeur optimisée, vous devez la déclarer différemment :Vous définissez une classe de valeurs avec un paramètre de constructeur et l’annotez avec @JvmInline. JetBrains invite les développeurs à utiliser cette nouvelle syntaxe à partir de Kotlin 1.5. L’ancienne syntaxe inline class continuera à fonctionner pendant un certain temps. Un avertissement dans la 1.5 vous informera de son abandon et comprendra une option de migration automatique de toutes vos déclarations. Par la suite, elle sera obsolète et renverra une erreur.Avec Kotlin 1.4.30, the plugin Kotlin Gradle est compatible avec le cache de configuration Gradle. Cela accélère le processus de build. Par exemple, Square, qui utilise Kotlin pour Android, a un build (Android, Java, Kotlin) de 1 800 modules. Son équipe rapporte les chiffres suivants :Plus précisément, pour Square, le cache de configuration permet d’économiser 1 minute et 10 secondes de création de graphiques de tâches et de configuration par build.Lorsque vous exécutez la commande, Gradle exécute la phase de configuration et calcule le graphique des tâches. Gradle met le résultat en cache et le réutilise pour les builds suivants, ce qui vous fait gagner du temps.JetBrains a amélioré le temps de compilation dans la version 1.4.30. Le temps nécessaire pour reconstituer l’exemple de framework KMM Networking and Data Storage est passé de 9,5 secondes (avec la version 1.4.10) à 4,5 secondes (avec la version 1.4.30).Avec la version 1.3.60 de Kotlin en octobre 2018, JetBrains inaugure la prise en charge de la création d’applications Kotlin pour des simulateurs Apple Watch. En novembre dernier, l’architecture du simulateur Apple Watch est passée de i386 à x86_64, ce qui a posé des problèmes aux développeurs travaillant sur cette fonctionnalité. La nouvelle cible Kotlin/Native watchosX64 permet d’exécuter le simulateur watchOS sur une architecture 64 bits et elle fonctionne sur watchOS à partir de la version 7.0.Kotlin/Native prend désormais en charge Xcode 12.2. Les frameworks macOS qui ont été ajoutés à la version Xcode 12.2 peuvent être utilisés avec cette mise à jour de Kotlin. Par exemple, le framework MLCompute est maintenant disponible pour les utilisateurs qui développent des applications pour MacOS.Cette version inaugure une API expérimentale indépendante des paramètres de localisation pour changer la casse des chaînes et des caractères. Les fonctions actuelles toLowerCase(), toUpperCase(), capitalize(), decapitalize() de l’API sont sensibles aux paramètres locaux, ce qui n’est pas évident et peu pratique dans certains cas. Des paramètres locaux différents sur la plateforme affectent le comportement du code : par exemple, en langue turque, lorsque la chaîne « kotlin » est convertie par toUpperCase, cela donne « KOTLİN » et non « KOTLIN ». Le langage utilise maintenant les paramètres locaux de la racine.Les fonctions actuelles de conversion de « Char » en nombres, qui renvoient son code UTF-16 exprimé en différents types numériques, sont souvent confondues avec la conversion similaire String-to-Int, qui renvoie la valeur numérique d’une chaîne de caractères.Pour éviter cette confusion, Jetrains a décidé de séparer les conversions de caractères en deux ensembles de fonctions clairement nommées : les fonctions permettant d’obtenir le code de l’entier de Char et de construire Char et les fonctions permettant de convertir Char en la valeur numérique du nombre qu’il représente.Source : JetBrains