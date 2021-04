types entiers non signés stables ;

extensions pour java.nio.file.Path ;

; améliorations de l'API String et Char ;

changements pour l'API Duration ;

nouvelles opérations mathématiques pour l'arithmétique modulaire ;

nouvelles fonctions de collecte ;

changements pour la bibliothèque de test.

Types entiers non signés stables

les types de nombres non signés : UInt, ULong, UByte, UShort et fonctions associées, telles que les conversions ;

et fonctions associées, telles que les conversions ; les types d'agrégation : tableaux, plages et progressions d'entiers non signés, à savoir UIntArray, UIntRange et conteneurs similaires pour d'autres types.

les types d'entiers non signés ;

les plages et progressions de types entiers non signés ;

les fonctions qui utilisent des types entiers non signés.

val zero = 0U // Define unsigned numbers with literal suffixes val ten = 10 .toUInt ( ) // or by converting non-negative signed numbers //val minusOne: UInt = -1U // Error: unary minus is not defined val range: UIntRange = zero..ten // Separate types for ranges and progressions for ( i in range ) print ( i ) println ( ) println ( "UInt covers the range from ${UInt.MIN_VALUE} to ${UInt.MAX_VALUE} " ) // UInt covers the range from 0 to 4294967295

Extensions pour l'API java.nio.file.Path

import kotlin.io.path.* import java.nio. file .Path fun main ( ) { // construct path with the div (/) operator val baseDir = Path ( "/base" ) val subDir = baseDir / "subdirectory" // list files in a directory val kotlinFiles = Path ( "/home/user" ) .listDirectoryEntries ( "*.kt" ) // count lines in all kotlin files val totalLines = kotlinFiles.sumOf { file -> file .useLines { lines -> lines.count ( ) } } }

API indépendante des paramètres régionaux pour les majuscules et les minuscules

"Kotlin" .toUpperCase ( )

Effacer les conversions de caractères en code et de caractères en chiffres

Fonctions Char multiplateformes

Char.isDigit(), Char.isLetter(), Char.isLetterOrDigit() qui vérifient si un caractère est une lettre ou un chiffre ;

qui vérifient si un caractère est une lettre ou un chiffre ; Char.isLowerCase(), Char.isUpperCase(), Char.isTitleCase() qui vérifient la casse d'un caractère ;

qui vérifient la casse d'un caractère ; Char.isDefined() qui vérifie si un caractère a une catégorie générale Unicode autre que Cn (non défini) ;

qui vérifie si un caractère a une catégorie générale Unicode autre que (non défini) ; Char.isISOControl() qui vérifie si un char est un caractère de contrôle ISO, qui a un code dans les plages \u0000..\u001F ou \u007F..\u009F.

Versions strictes de String?.toBoolean()

String.toBooleanStrict() lève une exception pour toutes les entrées à l'exception des littéraux « true » et « false » ;

lève une exception pour toutes les entrées à l'exception des littéraux « true » et « false » ; String.toBooleanStrictOrNull() renvoie null pour toutes les entrées à l'exception des littéraux « true » et « false ».

Modifications de l'API de durée

Collections : firstNotNullOf() et firstNotNullOfOrNull()

Modifications de la bibliothèque de test

dépendance kotlin-test unique dans les projets multiplateformes ;

choix automatique d'un framework de test pour les sources Kotlin/JVM ;

mises à jour de la fonction d'assertion.

kotlin-test-junit pour les ensembles de sources JVM. Vous pouvez également passer à kotlin-test-junit-5 ou kotlin-test-testng si vous les activez explicitement ;

pour les ensembles de sources JVM. Vous pouvez également passer à ou si vous les activez explicitement ; kotlin-test-js pour les ensembles de sources Kotlin/JS ;

pour les ensembles de sources Kotlin/JS ; kotlin-test-common et kotlin-test-annotations-common pour les ensembles de sources communs ;

et pour les ensembles de sources communs ; aucun artefact supplémentaire pour les ensembles de sources Kotlin/Native car Kotlin/Native fournit des implémentations intégrées de l'API kotlin-test.

assertIs<T>() et assertIsNot<T>() vérifient le type de la valeur ;

et vérifient le type de la valeur ; assertContentEquals() compare le contenu du conteneur pour les tableaux, les séquences et tout Iterable. Plus précisément, il vérifie si les attendus et réels contiennent les mêmes éléments dans le même ordre ;

compare le contenu du conteneur pour les tableaux, les séquences et tout Iterable. Plus précisément, il vérifie si les attendus et réels contiennent les mêmes éléments dans le même ordre ; assertEquals() et assertNotEquals() pour Double et Float ont de nouvelles surcharges avec un troisième paramètre - la précision ;

et pour Double et Float ont de nouvelles surcharges avec un troisième paramètre - la précision ; assertContains() vérifie la présence d'un élément dans tout objet avec l'opérateur contains() défini : tableau, liste, plage, etc.

Comment utiliser toutes les fonctionnalités de Kotlin 1.5.0

Kotlin 1.5.0-RC est disponible avec toutes les fonctionnalités prévues pour la version 1.5.0. Ce qui permet déjà de découvrir toute la portée de la prochaine version. De nouvelles fonctionnalités de langage, des mises à jour de stdlib, une bibliothèque de test améliorée et de nombreux autres changements reçoivent une touche finale. Les seuls changements supplémentaires avant la publication de la version définitive seront des correctifs.Nous vous expliquons ici les modifications apportées aux bibliothèques standard et de test dans la version 1.5.0-RC. Il s'agit notamment de :La bibliothèque standard inclut l'API d'entiers non signés qui est utile pour traiter les opérations d'entiers non négatifs. Elle inclue :Les types entiers non signés sont disponibles en version bêta depuis Kotlin 1.3. JetBrains classe maintenant les types entiers et les opérations non signés comme stables, les rendant disponibles par défaut et fiables à utiliser dans des projets réels. Les nouvelles API stables sont :Les tableaux d'entiers non signés restent en version bêta. Si vous souhaitez les utiliser dans votre code, vous pouvez les activer avec l'annotationKotlin fournit maintenant un moyen d'utiliser les entrées/sorties Java modernes non bloquantes dans un style Kotlin prêt à l'emploi via les fonctions d'extension pour java.nio.file.Path.Voici un petit exemple :Ces extensions ont été introduites en tant que fonctionnalités expérimentales dans Kotlin 1.4.20, et sont maintenant disponibles par défaut. Vous pouvez consulter le package kotlin.io.path pour la liste des fonctions que vous pouvez utiliser. Les extensions existantes pour File API restent disponibles, vous êtes donc libre de choisir l'API que vous préférez.Beaucoup d'entre vous connaissent les fonctions stdlib pour changer la casse des chaînes et des caractères :. Ils fonctionnent généralement bien, mais ils peuvent être des casse-têtes lorsqu'il s'agit de gérer différents paramètres régionaux de plateforme - ils sont tous sensibles aux paramètres régionaux, ce qui signifie que leur résultat peut différer selon les paramètres régionaux. Par exemple, que renvoie? Vous direz évidemment « KOTLIN ». Mais dans la langue turque, la capitaleest, donc le résultat est différent : KOTLİN.Il existe maintenant une nouvelle API indépendante des paramètres régionaux pour changer la casse des chaînes et des caractères : les extensionset leurs équivalents. Vous les avez déjà peut-être essayé en préversion dans la version 1.4.30.Les nouvelles fonctions se comportement de la même manière quels que soient les paramètres régionaux de la plateforme. Appelez simplement ces fonctions et laissez la stdlib s'occuper du reste.Sur la JVM, vous pouvez effectuer un changement de casse sensible aux paramètres régionaux en appelant les nouvelles fonctions avec les paramètres régionaux actuels comme argument :Les nouvelles fonctions remplaceront complètement les anciennes, que JetBrains abandonne maintenant.L'opération pour obtenir un code UTF-16 d'un caractère - la fonction- piégeait fréquemment les développeurs, car elle est similaire àsur des chaînes à un chiffre qui produisent un Int présenté par ce chiffre.De plus, il n'y avait aucune fonction commune qui renverrait la valeur numérique 4 pour le caractère « 4 ».Pour résoudre ces problèmes, il existe désormais un ensemble de nouvelles fonctions de conversion entre les caractères et leurs codes entiers et valeurs numériques :Ces fonctions ont des noms clairs et rendent le code plus lisible :Les nouvelles fonctions sont disponibles depuis Kotlin 1.4.30 en mode préversion et sont désormais stables. Les anciennes fonctions de conversion de caractère en nombre (et fonctions similaires pour d'autres types numériques) et de conversion de nombre en caractère (et fonctions similaires à l'exception de) sont désormais obsolètes.JetBrains continue d'étendre la partie multiplateforme de la bibliothèque standard pour fournir toutes ses fonctionnalités au code commun de projet multiplateforme. L'entreprise a maintenant rendu un certain nombre de fonctions Char disponibles sur toutes les plateformes et dans un code commun. Ces fonctions sont :La propriétéet sa classe d'énumération de type de retour, qui indique la catégorie générale d'un caractère selon Unicode, sont désormais disponibles dans les projets multiplateformes.La fonctionde Kotlin est largement utilisée pour créer des valeurs booléennes à partir de chaînes. Elle fonctionne de manière assez simple : elle est vraie sur une chaîne "true" quelle que soit sa casse et false sur toutes les autres chaînes, y compris null.Bien que ce comportement semble naturel, il peut masquer des situations potentiellement erronées. Quoi que vous convertissiez avec cette fonction, vous obtenez un booléen même si la chaîne a une valeur inattendue. De nouvelles versions strictes sensibles à la casse desont là pour éviter de telles erreurs :L'API expérimentale de mesure de la durée et du temps est disponible dans stdlib depuis la version 1.3.50. L'une des classes clés de cette API est. Elle représente le laps de temps entre deux instants de temps. Dans la version 1.5.0, Duration reçoit des changements significatifs à la fois dans l'API et la représentation interne.Duration utilise désormais une valeur Long pour la représentation interne au lieu de Double. La plage de valeurs Long permet de représenter plus de cent ans avec une précision nanoseconde ou cent millions d'années avec une précision milliseconde. Cependant, les durées inférieures à la nanoseconde précédemment prises en charge ne sont plus disponibles.JetBrains introduit également de nouvelles propriétés pour récupérer une durée en tant que valeur Long. Elles sont disponibles pour différentes unités de temps :et autres. Ces fonctions viennent remplacer les propriétés basées sur Double telles queUn autre changement est un ensemble de nouvelles fonctions permettant de créer des instances de durée à partir de valeurs entières. Elles sont définies directement dans le type Duration et remplacent les anciennes propriétés d'extension des types numériques tels queCompte tenu de ces changements majeurs, toute l'API de mesure de durée et de temps reste expérimentale dans la version 1.5.0 et doivent donc être activées avec l'annotationDans Kotlin, l'opérateur de division (/) sur les entiers représente la division tronquée, qui supprime la partie fractionnaire du résultat. En arithmétique modulaire, il existe également une alternative - division "floor" qui arrondit le résultat vers la valeur entière inférieure, ce qui produit un résultat différent sur les nombres négatifs.Auparavant, la division floor nécessitait une fonction personnalisée telle que :Dans Kotlin 1.5.0-RC, JetBrains introduit la fonctionqui effectue une division floor sur les entiers.Dans la version 1.5.0 de Kotlin, JetBrains introduit la nouvelle fonction. Elle fonctionne maintenant exactement comme son nom l'indique - elle renvoie le modulo qui est le reste de la division floor.Cette fonction diffère de(ou opérateur %) de Kotlin. Le modulo est la différence entreet. Le modulo non nultoujours le même signe quetandis quepeut en avoir un différent. Cela peut être utile, par exemple, lors de l'implémentation de listes cycliques :L'API des collections Kotlin couvre une gamme d'opérations populaires sur les collections avec des fonctions intégrées. Pour les cas qui ne sont pas courants, vous combinez généralement les appels de ces fonctions. Cela fonctionne, mais cela n'a pas toujours l'air très élégant et peut causer un overhead.Par exemple, pour obtenir le premier résultat non nul d'une fonction de sélection sur les éléments de la collection, vous pouvez appeleret. Dans la version 1.5.0, vous pouvez le faire en un seul appel d'une nouvelle fonction. Avec, JetBrains a ajouté son équivalentqui produit null s'il n'y a pas de valeur à renvoyer.Voici un exemple de la façon dont cela peut raccourcir votre code. Supposons que vous ayez une classe avec une propriété Nullable et que vous ayez besoin de sa première valeur non null dans une liste des instances de classe.Vous pouvez l'implémenter en itérant la collection et en vérifiant si une propriété n'est pas null :Une autre méthode consiste à utiliser les fonctionsetexistantes précédemment. Notez queconstruit une collection intermédiaire, qui nécessite de la mémoire supplémentaire, en particulier pour les grandes collections. Et donc, une transformation en séquence peut également être nécessaire ici.Et voici à quoi cela ressemble avec la nouvelle fonction :JetBrains n'a pas fourni de mises à jour majeures de la bibliothèque de test Kotlindepuis plusieurs versions, mais l'entreprise apporte maintenant des changements attendus depuis longtemps. Avec la version 1.5.0-RC, vous pouvez essayer un certain nombre de nouvelles fonctionnalités :JetBrains poursuit le développement du processus de configuration des projets multiplateformes. Dans la version 1.5.0, l'entreprise a simplifié la configuration d'une dépendance sur kotlin-test pour toutes les sources. Maintenant, la dépendance kotlin-test dans l'ensemble de sources de test commun est la seule que vous devez ajouter. Le plugin Gradle déduira la dépendance de plateforme correspondante pour d'autres ensembles de sources :Une fois que vous avez spécifié la dépendance kotlin-test dans l'ensemble de sources de test commun comme décrit ci-dessus, les ensembles de sources JVM reçoivent automatiquement la dépendance sur JUnit 4. C'est tout. Vous pouvez aussitôt écrire et exécuter des tests. Voici à quoi cela ressemble dans le DSL Groovy :Et dans le DSL Kotlin, c'est :Vous pouvez également basculer vers JUnit 5 ou TestNG en appelant simplement une fonction dans la tâche de test :ouLa même chose fonctionne dans les projets uniquement JVM lorsque vous ajoutez la dépendance kotlin-test.Pour la version 1.5.0, JetBrains a préparé un certain nombre de nouvelles fonctions d'assertion ainsi que des améliorations aux fonctions existantes. Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux nouvelles fonctions :Voici un bref exemple qui montre l'utilisation de ces fonctions :En ce qui concerne les fonctions d'assertion existantes, il est désormais possible d'appeler des fonctions de suspension à l'intérieur du lambda passé àetcar ces fonctions sont désormais en inline.Vous pouvez utiliser toutes ces API Kotlin modernes dans vos projets réels, en installant le plugin Kotlin 1.5.0-RC dans IntelliJ IDEA ou Android Studio. Vous trouverez ici les instructions pour l'installation du plugin Kotlin 1.5.0-RC dans votre EDI préféré