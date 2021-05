JetBrains mène une enquête auprès des utilisateurs de Kotlin afin de mieux comprendre comment ils l’ont découvert et ce qui est le plus important pour eux lors de leurs premières étapes d’utilisation. JetBrains souhaite que les nouveaux utilisateurs bénéficient de la meilleure expérience possible dès le départ. Les retours d’expérience de la communauté lui seront donc utiles pour identifier les attentes des nouveaux utilisateurs concernant les ressources et informations qui leur sont proposées afin de les améliorer.Rappelons que Kotlin est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel, avec un typage statique qui permet de compiler pour la machine virtuelle Java et JavaScript. Développé par JetBtrains, il peut être utilisé dans l'EDI Java IntelliJ IDEA ou dans Android Studio.Si vous venez de commencer l’apprentissage de Kotlin ou si vous êtes un utilisateur plus expérimenté, mais que vous vous souvenez bien de vos débuts, vous aideriez beaucoup JetBrains en répondant à cette enquête. Répondre au questionnaire de l’enquête devrait vous prendre environ 15 minutes.En participant, non seulement vous aiderez JetBrains dans son étude, mais vous aurez également la chance de gagner un abonnement d'un an au Pack JetBrains All Products ou une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 USD. Veuillez noter que les gagnants seront tirés au sort parmi les répondants ayant dûment complété l’intégralité du questionnaire en donnant des réponses cohérentes.Si vous souhaitez également participer aux futures études de JetBrains, vous pouvez le signifier en indiquant votre adresse e-mail et en cochant la case correspondante à la fin du questionnaire. JetBrains pourra ainsi vous tenir informé de ses études à venir et de la manière dont vous pourrez y participer via sa newsletter dédiée.