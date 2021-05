Quel est le programme de l’évènement ?

Comment participer aux sessions de Questions/Réponses

La publication de la première version majeure du langage Kotlin pour 2021 a eu lieu récemment. À cette occasion, JetBrains organise un évènement en ligne Kotlin 1.5, au cours duquel son équipe répondra à vos questions, qu’elles concernent les nouveautés de la dernière version ou Kotlin en général. L'évènement aura lieu le mardi 25 mai 2021 de 16h à 17h30 CEST.Suite à son dernier évènement Kotlin, JetBrains a reçu de nombreux retours des participants lui disant que la session de Questions/Réponses avait été la partie la plus utile et intéressante. C’est pourquoi l’évènement Koltin 1.5 comprendra une session de Questions/Réponses beaucoup plus longue.L’évènement sera diffusé en live stream sur la chaîne YouTube de JetBrains. Deux de ses developer advocates – Svetlana Isakova et Sebastian Aigner – animeront l’évènement, qui débutera par une présentation des principales nouveautés et fonctionnalités de Kotlin 1.5.0, suivie d’une discussion avec Roman Elizarov sur l’avenir de Kotlin.JetBrains vous invite à envoyer vos questions à l’équipe avant l’évènement. Vous pouvez le faire lors de votre inscription à l’évènement ou sur Twitter avec le hashtag #kotlin15ask. Il y aura également un live chat sur YouTube. Ainsi, si vous n’avez pas de question pour le moment, vous pourrez tout de même poser les questions qui vous viennent pendant l’évènement.JetBrains essaiera de répondre au maximum de questions pendant le live stream. Au cas où toutes les questions ne pourront pas être traitées pendant l’évènement, JetBrains y reviendra lors d'une session de questions et réponses qui aura lieu les 27 et 28 mai. Durant cette session, l’équipe pourra aussi répondre à de nouvelles questions. Pour recevoir les notifications concernant cette session de questions et réponses, sélectionnez la case correspondante dans le formulaire d’inscription.Un lot de 10 t-shirts Kotlin sera offert aux participants qui auront envoyé leurs questions à l’avance. Les noms des gagnants seront communiqués durant l’évènement et ils seront contactés ensuite individuellement pour la livraison de leur t-shirt. Pour en savoir plus sur Kotlin 1.5.0 et préparer vos questions, vous pouvez consulter cet article ou la page des nouveautés