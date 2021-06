GlobalScope signalée comme API « sensible », amélioration de l'API de canaux, et plus encore

GlobalScope est maintenant signalée comme API “sensible”, nécessitant une attention particulière. Elle offre en effet des fonctionnalités avancées qui peuvent facilement donner lieu à une utilisation incorrecte. Dorénavant, le compilateur vous avertit en cas de risque d’utilisation incorrecte et un opt-in sera requis pour l’utilisation de cette classe dans votre programme.





Extensions pour JUnit : CoroutinesTimeout est maintenant disponible pour JUnit 5.





Amélioration de l’API de canaux : en plus des nouvelles règles de nommage pour les fonctions de la bibliothèque, les fonctions non suspensives trySend et tryReceive ont été introduites comme de meilleures alternatives à offer et poll .





et ont été introduites comme de meilleures alternatives à et . Stabilisation des intégrations Reactive : JetBrains a ajouté plus de fonctions pour la conversion des types Reactive Streams en Kotlin Flow et inversement, et stabilisé de nombreuses fonctions existantes et l’API ReactiveContext.

GlobalScope signalée comme API à appréhender avec précaution

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

fun loadConfiguration ( ) { GlobalScope.launch { val config = fetchConfigFromServer ( ) // network request updateConfiguration ( config ) } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

suspend fun loadConfiguration ( ) { val config = fetchConfigFromServer ( ) // network request updateConfiguration ( config ) }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

// concurrently load configuration and data suspend fun loadConfigurationAndData ( ) { coroutineScope { launch { loadConfiguration ( ) } launch { loadData ( ) } } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

// A global coroutine to log statistics every second, // must be always active @ OptIn ( DelicateCoroutinesApi:: class ) val globalScopeReporter = GlobalScope.launch { while ( true ) { delay ( 1000 ) logStatistics ( ) } }

Extensions pour JUnit 5

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

dependencies { … testImplementation ( "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-debug: $coroutinesVersion " ) }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

import kotlinx.coroutines.debug.junit5.CoroutinesTimeout import kotlinx.coroutines.delay import kotlinx.coroutines.runBlocking import org.junit.Test &# 8203 ; @ CoroutinesTimeout ( 100 ) class CoroutinesTimeoutSimpleTest { &# 8203 ; @ CoroutinesTimeout ( 300 ) @ Test fun firstTest ( ) { runBlocking { delay ( 200 ) // succeeds } } &# 8203 ; @ Test fun secondTest ( ) { runBlocking { delay ( 200 ) // fails } } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

package kotlinx.coroutines.debug.junit5 public annotation class CoroutinesTimeout ( val testTimeoutMs: Long , val cancelOnTimeout: Boolean = false )

Amélioration de l’API de canaux

Les méthodes suspensives régulières sont laissées telles quelles, par exemple send et receive .

et . Tous les noms des méthodes non suspensives avec encapsulation d’erreur sont systématiquement préfixés par « try » : trySend et tryReceive au lieu de offer et poll .

et au lieu de et . Les nouvelles méthodes suspensives d’encapsulation d’erreur auront le suffixe « Catching ».

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

import kotlinx.coroutines.channels.Channel import kotlinx.coroutines.launch import kotlinx.coroutines.runBlocking fun main ( ) = runBlocking<Unit> { val channel = Channel< String > ( ) launch { // Suspends until the element can be sent println ( "Sending..." ) channel.send ( "Element" ) } // Suspends until the element can be received println ( "Receiving..." ) println ( channel.receive ( ) ) }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

import kotlinx.coroutines.channels.Channel import kotlinx.coroutines.launch import kotlinx.coroutines.runBlocking fun main ( ) = runBlocking<Unit> { val channel = Channel< String > ( ) launch { println ( "Sending..." ) // Doesn't suspend // Returns 'false' if the channel is full // Or throws an exception if it's closed channel.offer ( "Element" ) } println ( "Receiving..." ) // Doesn't suspend // Returns 'null' if the channel is empty println ( channel.poll ( ) ) // channel.close() }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

import kotlinx.coroutines.channels.Channel import kotlinx.coroutines.launch import kotlinx.coroutines.runBlocking fun main ( ) = runBlocking<Unit> { val channel = Channel< String > ( ) launch { println ( "Sending..." ) // Doesn't suspend // Returns 'Failed' if the channel is full // Or 'Channel was closed' result if it's closed val result = channel.trySend ( "Element" ) println ( result ) //We can verify the result if ( result.isClosed ) { println ( "Sending failed. The channel is closed." ) } } println ( "Receiving..." ) println ( channel.tryReceive ( ) ) // channel.close() }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

import kotlinx.coroutines.channels.Channel import kotlinx.coroutines.launch import kotlinx.coroutines.runBlocking fun main ( ) = runBlocking<Unit> { val channel = Channel< String > ( ) channel.close ( ) println ( channel.receiveCatching ( ) ) }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

import kotlinx.coroutines.channels.Channel import kotlinx.coroutines.launch import kotlinx.coroutines.runBlocking fun main ( ) = runBlocking<Unit> { val channel = Channel< String > ( ) channel.close ( ) println ( channel.receive ( ) ) }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

channel .trySend ( "Element" ) .onClosed { throw it ?: ClosedSendChannelException ( "Channel was closed" ) } .isSuccess

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

channel.tryReceive ( ) .onClosed { if ( it != null ) throw it } .getOrNull ( )

Les intégrations Reactive sur la voie de la stabilité

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

dependencies { implementation ( "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core: ${coroutinesVersion} " ) implementation ( "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor: ${coroutinesVersion} " ) }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

// acquire a Flow instance val flow: Flow<event> = flow { … } // Convert Flow to Publisher val publisher = flow.asPublisher ( ) // Convert Flow to Reactor's Flux val flux = flow.asFlux ( ) //Convert back to Flow val anotherFlow = flux.asFlow ( )

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

fun legacyFunThatHaveToReturnObservable ( ) : Observable<int> { return flow<int> { // Use the power of flow! } // various flow operations .asObservable ( ) }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

import kotlinx.coroutines.currentCoroutineContext import kotlinx.coroutines.flow.flow import kotlinx.coroutines.reactor.ReactorContext import kotlinx.coroutines.reactor.asFlux fun main ( ) { val flow = flow<int> { println ( "Reactor context in Flow: " + currentCoroutineContext ( ) [ ReactorContext ] ?.context ) } // No context // prints "Reactor context in Flow: null" flow.asFlux ( ) .subscribe ( ) // Add subscriber's context // prints "Reactor context in Flow: Context1{answer=42}" flow.asFlux ( ) .contextWrite { ctx -> ctx.put ( "answer" , 42 ) } .subscribe ( ) }

Commencer à utiliser kotlinx.coroutines 1.5.0

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

plugins { kotlin ( "jvm" ) version "1.5.0" }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

val coroutinesVersion = "1.5.0" &# 8203 ; dependencies { implementation ( "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core-jvm: $coroutinesVersion " ) implementation ( "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactive: $coroutinesVersion " ) implementation ( "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor: $coroutinesVersion " ) implementation ( "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-rx3: $coroutinesVersion " ) ... }

Nous revenons dans la suite sur ces nouveautés avec plus de détails.La classeest désormais marquée avec l’annotation. Dorénavant, toute utilisation denécessitera un opt-in explicite avecBien que l’utilisation de GlobalScope ne soit pas recommandée dans la plupart des cas, la documentation officielle propose un certain nombre de concepts utilisant cette API.Unglobal n’est lié à aucune tâche. GlobalScope est utilisée pour exécuter des coroutines de niveau supérieur qui fonctionnent pendant toute la durée de vie de l’application et ne sont pas annulées prématurément. Les coroutines actives lancées dans GlobalScope ne permettent pas d’éviter l’arrêt du processus. Elles sont similaires à des threads démons.L’utilisation de l’API GlobalScope est délicate et requiert de la prudence, car elle peut facilement engendrer des pertes de ressources ou de mémoire. Une coroutine lancée dans GlobalScope n’obéit pas au principe de concurrence structurée, donc en cas de blocage ou de ralentissement (en raison de la lenteur du réseau par exemple), elle continuera de fonctionner et de consommer des ressources. Voici un exemple :L’appel àcrée une coroutine dans GlobalScope qui s’exécute en arrière-plan et aucune condition n’est spécifiée pour l’annuler ou attendre son achèvement. Si le réseau est lent, elle reste en attente en arrière-plan et consomme des ressources. Des appels répétés àentraîneront la consommation de plus en plus de ressources.Dans de nombreux cas, l’utilisation de GlobalScope doit être évitée et l’opération contenante doit être marquée avec, par exemple :Dans les cas oùest utilisé pour lancer plusieurs opérations simultanées, les opérations correspondantes doivent plutôt être regroupées avecDans le code de niveau supérieur, lors du lancement d’une opération concurrente simultanée à partir d’un contexte non suspensif, utilisez une instance CoroutineScope correctement délimitée au lieu de GlobalScope.L’utilisation de GlobalScope est sûre et justifiée dans quelques cas, parmi lesquels les processus d’arrière-plan de niveau supérieur qui doivent s’exécuter pendant toute la durée de vie d’une application. C’est pourquoi toute utilisation de GlobalScope requiert un opt-in explicite avecIl est recommandé de passer en revue toutes vos utilisations de GlobalScope et d’annoter uniquement celles qui rentrent dans la catégorie des « cas d’utilisation appropriés ». Pour tous les autres cas, pour éviter les bugs dans votre code, il faut remplacer l’utilisation de GlobalScope comme décrit ci-dessus.JetBrains a ajouté une annotationqui vous permet d’exécuter des tests dans un thread séparé, de les désactiver une fois le temps imparti expiré et d’interrompre le thread. Auparavant,était seulement disponible pour JUnit 4. Avec cette version, l’intégration pour JUnit 5 a été ajoutée.Pour utiliser la nouvelle annotation, ajoutez la dépendance suivante à votre projet :Voici un exemple simple de l’utilisation de CoroutinesTimeout dans vos tests :Dans cet exemple, le délai d’expiration des coroutines est défini au niveau de la classe et spécifiquement pour. Il n’y a pas de délai imparti pour le test annoté, car l’annotation de la fonction prévaut sur celle de la classe. En revanche il y en a un pour, qui utilise l’annotation au niveau de la classe.L’annotation est déclarée de la façon suivante :Le premier paramètre,, spécifie la durée du délai imparti en millisecondes. Le deuxième paramètre,, détermine si toutes les coroutines en cours d’exécution doivent être annulées à la fin du délai imparti. S’il est défini comme, toutes les coroutines seront automatiquement annulées.Lorsque vous utilisez l’annotation, elle active automatiquement le débogueur de coroutines et crée un dump de toutes les coroutines lorsque le délai imparti a expiré. Le dump contient les traces de pile de la création des coroutines. Si vous devez désactiver les traces de pile afin d’accélérer les tests vous pouvez utiliserdirectement pour définir les paramètres appropriés.Les canaux constituent des primitives de communication importantes, qui permettent l’échange de données entre coroutines et callbacks. Pour cette version, JetBrains a retravaillé l’API de canaux, en remplaçant les fonctionset, qui prêtaient à confusion, par de meilleures alternatives. Au passage, l'entreprise a développé un nouveau système de nommage cohérent pour les méthodes suspensives et non suspensives.JetBrains a voulu créer des règles de nommage cohérentes qui pourraient ensuite être utilisées dans d’autres bibliothèques ou API de coroutine. Il fallait s'assurer que le nom de la fonction transmettrait les informations sur son comportement. Voici ce à quoi JetBrains est parvenu :Voyons ces nouvelles méthodes plus en détails.Une coroutine peut envoyer des informations à un canal, tandis que l’autre peut recevoir ces informations de ce canal. Les fonctionsetsont toutes les deux suspensives.suspend sa coroutine si le canal est plein et ne peut pas prendre en compte de nouvel élément etsuspend sa coroutine si le canal n’a aucun élément à retourner :Ces fonctions ont des équivalents non suspensifs pour une utilisation dans du code synchrone : offer et poll, qui sont remplacés par trySend et tryReceive , et la prise en charge de l’ancienne fonctionnalité est interrompue. Voyons quelles sont les raisons de ce changement.Les fonctions offer et poll sont censées avoir le même comportement que send et receive, mais sans suspension. Cela semble simple et c’est le cas tant que l’élément peut être envoyé ou reçu. Mais qu’arriverait-t-il en cas d’erreur ? send et receive seraient alors suspendues jusqu’à ce qu’elles puissent de nouveau fonctionner correctement. offer et poll retournaient simplement false et null respectivement si l’élément n’avait pas pu être ajouté parce que le canal était plein ou si aucun élément n’avait pu être récupéré, car le canal était vide. Elles ont tous les deux lancé une exception pour tenter de travailler avec un canal fermé, ce qui a causé des problèmes avec leur utilisation.Dans cet exemple, poll est appelé avant qu’un élément ne soit ajouté et renvoie donc null immédiatement. Notez que cette fonction n’est pas censée être utilisée de cette façon : il est préférable de continuer à interroger les éléments régulièrement. Elle est appelée directement pour simplifier cette explication. L’appel de offer est également infructueux, car il s’agit d’un canal rendez-vous ayant une capacité de mémoire tampon nulle. Par conséquent, offer renvoie false et poll renvoie null, simplement parce qu’elles n’ont pas été appelées dans bon ordre.Dans l’exemple ci-dessus, essayez de décommenter l’instructionpour vous assurer que l’exception est levée. Dans ce cas, poll renvoie false, comme précédemment. Mais ensuite offer essaie d’ajouter un élément à un canal déjà fermé, échoue et lance une exception. JetBrains a reçu de nombreuses remarques selon lesquelles ce comportement est source d’erreurs. Il est facile d’oublier de gérer cette exception, or l’ignorer ou la traiter différemment aura pour conséquence de planter votre programme.Les nouvelles fonctions trySend et tryReceive corrigent ce problème et renvoient un résultat plus détaillé. Chacune renvoie l’instance, qui peut indiquer trois choses : un résultat positif, un échec ou la fermeture du canal.Cet exemple fonctionne de la même manière que le précédent. La seule différence est que tryReceive et trySend renvoient un résultat plus détaillé. Vous pouvez voir le résultatau lieu de false et null. Décommentez la ligne fermant à nouveau le canal et assurez-vous que trySend renvoie maintenant un résultatcapturant une exception.Grâce aux classes de valeurs inline, l’utilisation dene crée pas de wrappers supplémentaires en dessous et si la valeur réussie est renvoyée, elle l’est telle quelle, sans surcharge.À partir de cette version, les méthodes suspensives d’encapsulation des erreurs auront le suffixe « Catching ». Par exemple, la nouvelle fonctiongère l’exception dans le cas d’un canal fermé. Prenons cet exemple simple :Le canal est fermé avant que nous essayions de récupérer une valeur. Cependant, le programme aboutit avec succès, indiquant que le canal a été fermé. Si vous remplacezpar la fonction receive ordinaire, elle lanceraActuellement, JetBrains fournit seulementet(au lieu de la fonction interneauparavant), mais il est prévu d’ajouter d’autres fonctions.Vous pouvez remplacer automatiquement toutes les utilisations des fonctions offer et poll dans votre projet avec de nouveaux appels. Puisque offer a renvoyé Boolean, son équivalent de remplacement estDe même, la fonction poll renvoie un élément nullable, son remplacement devient doncSi le résultat de l’appel n’a pas été utilisé, vous pouvez les remplacer directement par de nouveaux appels.Le comportement de traitement des exceptions est désormais différent, vous devrez donc effectuer les mises à jour nécessaires manuellement. Si votre code repose sur les méthodes « offer » et « poll » qui lancent des exceptions sur un canal fermé, vous devrez utiliser les remplacements suivants.Le remplacement équivalent pourdevrait lever une exception lorsque le canal est fermé, même s’il a été fermé normalement :Le remplacement équivalent pourlance une exception si le canal a été fermé avec une erreur et renvoie null s’il a été fermé normalement :Ces changements correspondent à l’ancien comportement des fonctions offer et poll.JetBrains est parti du postulat que, dans la plupart des cas, votre code ne reposait pas sur ces subtilités de comportement sur un canal fermé, mais que cela était plutôt une source de bugs. C’est pourquoi les remplacements automatiques fournis par l’EDI simplifient la sémantique. Si cela ne correspond pas à votre cas, veuillez passer en revue vos utilisations et les mettre à jour manuellement et envisager de les réécrire complètement pour traiter les cas de canaux fermés différemment, sans lever d’exceptions.Avec la version 1.5 de Kotlin Coroutines, la plupart des fonctions responsables des intégrations avec les frameworks Reactive sont maintenant stables.Dans l’écosystème de la JVM, quelques frameworks traitent la gestion des threads asynchrones selon la norme des Reactive Streams. Les frameworks Java Project Reactor et RxJava sont sont de ceux là.Bien que les Kotlin Flows soient différents et que les types ne soient pas compatibles avec ceux spécifiés par la norme, ce sont néanmoins des flux. Il est possible de convertiren Reactive (en conformité avec les spécifications et TCK)et vice versa. Ces convertisseurs sont directement fournis paret peuvent être trouvés dans les modules Reactive correspondants.Par exemple, si vous avez besoin d’interopérabilité avec les types de Project Reactor, vous devez ajouter les dépendances suivantes à votre projet :Vous pourrez alors utilisersi vous voulez utiliser les types Reactive Streams ousi vous devez utiliser directement les types Project Reactor.Bien que les intégrations avec les bibliothèques Reactive contribuent à la stabilisation de l’API, d’un point de vue technique, l’objectif est de se débarrasser deset de corriger les bugs.La compatibilité avec les spécifications de Reactive Streams est importante afin d’assurer l’interopérabilité entre les frameworks tiers et les coroutines Kotlin. Cela permet d’adopter les coroutines Kotlin dans les projets hérités sans avoir à réécrire tout le code.JetBrains est parvenu à faire évoluer et à stabiliser de nombreuses fonctions. Il est maintenant possible de convertir un type de n’importe quelle implémentation Reactive Streams en Flow et inversement. Par exemple, le nouveau code peut être écrit avec des coroutines, mais intégré à l’ancienne base de code Reactive via les convertisseurs opposés :JetBrains a également apporté de nombreuses améliorations à ReactorContext, qui encapsule le Context de Reactor dans CoroutineContext, pour une intégration fluide et complète entre Project Reactor et Kotlin Coroutines. Grâce à cette intégration, il est possible de propager les informations du Context de Reactor à travers des coroutines.Le contexte est implicitement propagé via le contexte des subscribers par toutes les intégrations Reactive, telles queet. Voici un exemple simple de distribution dudu subscriber dansDans l’exemple ci-dessus, nous construisons une instance Flow qui est ensuite convertie en instance Flux de Reactor, sans contexte. Appeler la méthodesans argument a pour conséquence de demander au publisher d’envoyer toutes les données. En conséquence, le programme affiche la phrase «».De même, la chaîne d’appels suivante convertit Flow en Flux, mais ajoute ensuite une paire clé-valeurau contexte Reactor pour cette chaîne. L’appel à subscribe() déclenche la chaîne. Dans ce cas, puisque le contexte est renseigné, le programme affiche «».Lorsque vous utilisez des types réactifs comme Mono dans le contexte des coroutines, des fonctions d’aide vous permettent de récupérer les données sans bloquer le thread. Avec cette version, JetBrains arrête la prise en charge des fonctionsdans les Publisher arbitraires et a spécialisé certaines fonctionspouretMono produit au plus une valeur, le dernier élément est donc le même que le premier. Dans ce cas, la sémantique de suppression des éléments restants est également inutile. Par conséquent, la prise en charge deetest interrompue et remplacée par celle deCette nouvelle version apporte un nombre impressionnant de nouveautés. Le nouveau schéma de nommage mis au point lors du perfectionnement de l’API de canaux est l’une des réalisations les plus remarquable de l’équipe. Parallèlement, JetBrains s'efforce de rendre l’API des coroutines aussi simple et intuitive que possible.Pour commencer à utiliser la nouvelle version de Kotlin Coroutines, il suffit de mettre à jour le contenu de votre fichier build.gradle.kts. Assurez-vous d’abord de disposer de la dernière version du plugin Kotlin Gradle :Puis, mettez à jour les versions des dépendances, y compris les bibliothèques avec des intégrations spécifiques pour les Reactive Streams.