class MyClass: suspend ( ) -> Unit { override suspend fun invoke ( ) { TODO ( ) } }

présente de nouvelles règles pour l'utilisation et la déclaration d'exigences d'annotations opt-in sur différentes cibles ;

nécessite un opt-in même pour les utilisations implicites d'une API expérimentale. Par exemple, si le type de retour de la fonction est marqué comme élément d'API expérimental, une utilisation de la fonction vous oblige à vous l'activer même si la déclaration n'est pas marquée comme nécessitant explicitement une activation.

// Library code @ RequiresOptIn ( message = "This API is experimental." ) @ Retention ( AnnotationRetention.BINARY ) @ Target ( AnnotationTarget.CLASS ) annotation class MyDateTime // Opt-in requirement annotation @ MyDateTime class DateProvider // A class requiring opt-in // Client code // Warning: experimental API usage fun createDateSource ( ) : DateProvider { /* ... */ } fun getDate ( ) : Date { val dateSource = createDateSource ( ) // Also warning: experimental API usage // ... }

// Kotlin 1.5.20 val containerA = PostgreSQLContainer<Nothing> ( DockerImageName.parse ( "postgres:13-alpine" ) ) .apply { withDatabaseName ( "db" ) withUsername ( "user" ) withPassword ( "password" ) withInitScript ( "sql/schema.sql" ) } // Kotlin 1.5.30 val containerB = PostgreSQLContainer ( DockerImageName.parse ( "postgres:13-alpine" ) ) .withDatabaseName ( "db" ) .withUsername ( "user" ) .withPassword ( "password" ) .withInitScript ( "sql/schema.sql" )

Kotlin Multiplatform

Possibilité d'utiliser des bibliothèques cinterop personnalisées dans du code natif partagé, ce qui étend la possibilité de partager des bibliothèques dépendantes de la plateforme livrées avec Kotlin/Native.

personnalisées dans du code natif partagé, ce qui étend la possibilité de partager des bibliothèques dépendantes de la plateforme livrées avec Kotlin/Native. Prise en charge de XCFrameworks comme format de sortie pour tous les projets Kotlin Multiplatform. XCFrameworks aide à rassembler la logique pour toutes les plateformes et architectures cibles dans un seul ensemble et ne nécessite pas de supprimer les architectures inutiles avant de publier l'application sur AppStore.

Nouvelle configuration de publication par défaut pour les artefacts Android. Cette configuration sera compatible avec tout type de build par défaut. Avant la version 1.5.30, les métadonnées générées par le plugin Gradle maven-publish lors de la publication d'une bibliothèque multiplateforme pour Android incluaient l'attribut de type de build pour chaque variante Android publiée. Cela le rendait compatible uniquement avec le même type de build que celui de l'utilisateur de la bibliothèque.

Kotlin/JVM

Configuration améliorée de la prise en charge des annotations de nullabilité. Vous pouvez spécifier si le compilateur signale une incompatibilité de nullabilité en fonction des informations de types spécifiques d'annotations de nullabilité.

Instanciation de classes d'annotations. Si vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez appeler des constructeurs de classes d'annotation dans du code arbitraire pour obtenir une instance résultante. Cette fonctionnalité couvre les mêmes cas d'utilisation que la convention Java, qui permet la mise en œuvre d'une interface d'annotation.

annotation class InfoMarker ( val info: String ) fun processInfo ( marker: InfoMarker ) = ... fun main ( args: Array< String > ) { if ( args.size != 0 ) processInfo ( getAnnotationReflective ( args ) ) else processInfo ( InfoMarker ( "default" ) ) }

Kotlin/Native

Prise en charge native d'Apple Silicon. Vous pouvez désormais créer des applications sur du matériel Apple Silicon pour toutes les cibles prises en charge sur les Mac Intel, sans avoir à utiliser l'environnement de traduction Rosetta. Les nouvelles cibles introduites dans la version 1.5.30 – macosArm64, iosSimulatorArm64, watchosSimulatorArm64 et tvosSimulatorArm64 – permettent d'exécuter nativement du code Kotlin sur du matériel Apple Silicon.

Amélioration de Kotlin DSL pour le plugin Gradle CocoaPods. Kotlin 1.5.30 améliore la configuration de CocoaPods en fournissant un nouveau format DSL pour les frameworks qui est identique à une définition de framework pour les cibles Apple. Vous pouvez définir s'il s'agit d'un type statique ou dynamique, activer l'exportation explicite des dépendances et l'intégration Bitcode, et configurer d'autres options.

Interopérabilité expérimentale avec Swift 5.5.

Dépréciation de la liaison aux DLL sans bibliothèques d'importation pour MinGW (Windows). Cette dépréciation est le résultat du passage à l'éditeur de liens LLD, qui offre de meilleures performances et d'autres améliorations.

Mappage Swift/Objective-C amélioré pour les objets et les objets compagnons. Vous pouvez désormais accéder aux objets et aux objets compagnons d'une manière plus intuitive pour les développeurs iOS natifs, à l'aide des propriétés .shared et .companion.

Kotlin/JS

Le backend du compilateur JS IR passe en version bêta. Pour simplifier la migration vers le nouveau backend, vous pouvez utiliser le guide de migration et le nouveau plug-in Kotlin/JS Inspection Pack, qui vous guide tout au long du processus d'apport des modifications nécessaires directement dans IntelliJ IDEA.

Une meilleure expérience de débogage pour les applications avec le backend Kotlin/JS IR, grâce à la génération de carte source JavaScript. Vous pouvez désormais bénéficier de la prise en charge des points d'arrêt, des étapes et des traces de pile lisibles avec des références de source appropriées dans n'importe quel débogueur JavaScript.

Gradle

Prise en charge des chaînes d'outils Java. Gradle 6.7 a introduit la prise en charge des chaînes d'outils Java, ce qui facilite la sélection d'un JDK pour la compilation du projet. Déclarez simplement la version dont vous avez besoin dans le script de build et Gradle fait le reste, en la trouvant sur votre machine hôte ou même en la téléchargeant et en l'installant si elle n'est pas encore là. Le plugin Kotlin Gradle prend en charge les chaînes d'outils Java pour les tâches de compilation Kotlin/JVM. Pour les versions Gradle 6.1-6.6, définissez un JDK home avec l'interface UsesKotlinJavaToolchain .

. Des moyens plus faciles de spécifier explicitement les arguments JVM du démon Kotlin. Si rien n'est spécifié pour le démon Kotlin, il hérite des arguments du démon Gradle. Vous pouvez désormais également spécifier des arguments pour une tâche spécifique, ainsi que pour l'extension Kotlin, en une seule ligne dans build.gradle.kts ou gradle.properties.

kotlin { kotlinDaemonJvmArgs = listOf ( "-Xmx486m" , "-Xms256m" , "-XX:+UseParallelGC" ) }

Code : Sélectionner tout kotlin.daemon.jvmargs = -Xmx486m -Xms256m -XX:+UseParallelGC

Bibliothèque standard

val isoFormatString = "PT1H30M" val defaultFormatString = "1h 30m" println ( Duration.parse ( isoFormatString ) ) // "1h 30m" println ( Duration.parse ( defaultFormatString ) ) // "1h 30m"

matchesAt() vérifie si une expression régulière a une correspondance dans la position spécifiée d'une chaîne.

vérifie si une expression régulière a une correspondance dans la position spécifiée d'une chaîne. matchAt() renvoie la correspondance si elle est trouvée.

val releaseText = "Kotlin 1.5.30 is released!" val versionRegex = " \\ d[.] \\ d[.] \\ d+" .toRegex ( ) println ( versionRegex.matchAt ( releaseText, 0 ) ) // "null" println ( versionRegex.matchAt ( releaseText, 7 ) ?.value ) // "1.5.30"

splitToSequence() est une contrepartie paresseuse de split(). Il divise la chaîne autour des correspondances de l'expression régulière donnée, mais renvoie le résultat sous forme de séquence. Une fonction similaire a également été ajoutée à CharSequence.

val colorsText = "green, red , brown&blue, orange, pink&green" val regex = "[, \\ s]+" .toRegex ( ) val mixedColor = regex.splitToSequence ( colorsText ) .onEach { println ( it ) } .firstOrNull { it .contains ( '&' ) } println ( mixedColor ) // "brown&blue"

Comment installer Kotlin 1.5.30

IntelliJ IDEA pour développer des applications Kotlin pour différentes plateformes.

Android Studio pour le développement d'applications mobiles Android et multiplateformes.

