Pourquoi apprendre Kotlin ?

Suivre le cours Kotlin Basics gratuitement

Améliorer votre connaissance de Kotlin grâce au module de cours Kotlin Developer

Grâce aux retours et aux contributions des apprenants, le module de formation Kotlin Developer en a maintenant fini avec la phase de bêta test. Il fait donc maintenant partie des modules accessibles par abonnement et vous permettra de vous confronter à des projets d’un niveau plus avancé et d’acquérir une connaissance plus approfondie de Kotlin.En raison des récents changements apportés à l’offre de forfaits de JetBrains Academy, les nouveaux utilisateurs choisissant d’apprendre la programmation avec les modules gratuits, parmi lesquels Kotlin Basics, relèveront automatiquement du forfait Free Plan. Vous pouvez donc commencer votre formation immédiatement et gratuitement, sans avoir à commencer par un essai gratuit. Si vous choisissez un module uniquement accessible avec un abonnement, tel que Kotlin Developer, vous pouvez commencer par un essai gratuit avant de décider si vous souhaiter poursuivre avec un abonnement payant. Mieux encore, lorsque vous travaillez sur votre premier projet, vous avez la possibilité de prolonger votre essai gratuit initial de 7 jours, pour une durée totale pouvant aller jusqu’à 2 mois.Kotlin est un langage facile à apprendre. Avant de se lancer dans une formation à un nouveau langage, il est important de prendre en compte la courbe d’apprentissage. La syntaxe de Kotlin est simple à comprendre, même pour les débutants, et ne requiert quasiment aucun effort pour les personnes ayant déjà une expérience de la programmation.Kotlin est aussi multiplateforme. Parce que c'est un langage qui prend en charge les cibles multiplateformes, vous pouvez exécuter Kotlin sur pratiquement n'importe quel appareil de nos jours, que ce soit un PC ou un Mac, et aussi en tant que code natif. Vous pouvez également réduire le temps que vous passez à écrire et à maintenir le même code pour ces plateformes en partageant le code Kotlin entre elles.Kotlin permet aussi le développement Android. Depuis juin 2019, Google a officialisé Kotlin comme langage à privilégier pour le développement Android. Il y a plus de 3 millions d’applications sur le Google Play Store et de nombreuses autres y sont ajoutées chaque jour. Apprendre Kotlin vous permettra de contribuer à votre tour.Pour commencer votre apprentissage de Kotlin, inscrivez-vous à JetBrains Academy, choisissez le module Kotlin Basics et sélectionnez un projet. Le module est disponible gratuitement, vous n’avez donc même pas besoin de commencer par un essai gratuit.De nombreuses équipes ont contribué à la réalisation du module Kotlin Basics. L’équipe Kotlin de JetBrains, qui a créé ce langage, a évidemment énormément aidé. Leur expertise et leur souci du détail ont permis de créer des ressources pédagogiques de grande qualité, que JetBrains ajoute au catalogue de formations de JetBrains Academy.Kotlin Basics propose 10 projets concrets de différents niveaux de compétence, plus de 120 sujets de cours et plus de 300 challenges de codage. Il permet également de tirer parti de la puissance de toutes les fonctionnalités de la plateforme JetBrains Academy tout en se formant. Par exemple, un plan d’étude personnalisé divisé en plusieurs étapes de complexité croissante vous aidera à développer progressivement votre connaissance de Kotlin sans vous sentir dépassé.L’intégration avec les EDI de JetBrains vous permet par ailleurs d’acquérir de l’expérience avec des outils de développement professionnels avancés. Et la carte des connaissances de la plateforme présente de manière synthétique les liens entre les différents sujets proposés. Ce qui permet d'identifier les éventuelles lacunes dans vos connaissances et vous indique quels sujets aborder pour vous améliorer.Même sans expérience préalable, vous serez en mesure de créer des applications fonctionnelles, telles qu’un chatbot ou votre propre convertisseur d’unités pour le poids, la température et la distance. Grâce à l’accompagnement pas à pas offert par JetBrains Academy, vous pourrez acquérir de nouvelles compétences en matière de développement tout en constituant votre portfolio de développeur.Si vous connaissez déjà les bases de Kotlin et souhaitez approfondir vos connaissances, Kotlin Developer est ce qu’il vous faut. Si vous utilisez JetBrains Academy pour la première fois, vous pouvez démarrer un essai gratuit de 7 jours avec le module Kotlin Developer, que vous aurez la possibilité de prolonger jusqu’à 2 mois en travaillant sur votre premier projet. Tout d’abord, si vous terminez la première étape de votre projet dans les 7 premiers jours, votre essai sera prolongé d’un mois. Puis si vous achevez votre premier projet au cours de ce premier mois de prolongation, un mois supplémentaire sera ajouté à votre période d’essai, sans qu’aucune information de paiement ne soit requise.Ce module a beaucoup évolué depuis sa création. JetBrains a reçu et étudié les retours et commentaires des apprenants, testé l’expérience utilisateur de bout en bout et perfectionné toutes les tâches théoriques et challenges de code du module.Plus de 28 000 apprenants suivent déjà le module Kotlin Developer, dans le cadre duquel ils s’essaient à des pratiques de programmation plus avancées en Kotlin et perfectionnent leurs compétences grâce à 11 projets interactifs, 219 sujets et plus de 330 challenges.Le module Kotlin Developer vous permet de vous familiariser avec les sujets de programmation fondamentaux dont vous aurez besoin pour devenir développeur Kotlin, qu’il s’agisse de l’analyse des chaînes, des tableaux multidimensionnels, de l’implémentation d’algorithmes ou de la manipulation d’images. Cette formation repose sur une approche d’apprentissage basée sur la réalisation de projets, selon laquelle chaque sujet théorique est suivi de la création d’une application fonctionnelle.Vlad-Emil Flore, l’un des apprenants, a fait part de ses impressions sur cette approche et sur le module Kotlin Developer : « Je trouve utile et motivant de travailler sur des projets concrets. Avoir une application sur laquelle travailler et en même temps apprendre de nouvelles choses est, à mon avis, la meilleure combinaison pour rester motivé et vraiment consolider ses connaissances. C’est l’une de meilleures expériences de formation que j’ai jamais eue ! »À mesure que vous développerez votre maîtrise de Kotlin, vous serez aidé par les fonctionnalités qu’offre JetBrains Academy. Par exemple, certains apprenants les plus expérimentés préfèrent travailler sur leurs projets directement dans les EDI JetBrains. De cette façon, ils peuvent à la fois bénéficier de l’assistance au codage intelligente pour faciliter leur apprentissage et se familiariser avec des outils de développement spécialisés incontournables dans la profession. Les projets que vous réalisez au cours de votre apprentissage peuvent également être publiés sur GitHub pour étoffer votre portfolio de développeur et votre CV.Que vous souhaitiez simplement découvrir Kotlin ou que vous aspiriez à devenir développeur Kotlin, les modules Kotlin Basic et Kotlin Developer vous seront utiles.