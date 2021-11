1

sealed class Contact { data class PhoneCall ( val number: String ) : Contact ( ) data class TextMessage ( val number: String ) : Contact ( ) } fun Contact.messageCost ( ) : Int = when ( this ) { // Error: 'when' expression must be exhaustive is Contact.PhoneCall -> 42 } fun sendMessage ( contact: Contact, message: String ) { // Starting with 1.6.0 // Warning: Non exhaustive 'when' statements on Boolean will be // prohibited in 1.7, add 'false' branch or 'else' branch instead when ( message.isEmpty ( ) ) { true -> return } // Warning: Non exhaustive 'when' statements on sealed class/interface will be // prohibited in 1.7, add 'is TextMessage' branch or 'else' branch instead when ( contact ) { is Contact.PhoneCall -> TODO ( ) } }