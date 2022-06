Le nouveau compilateur Kotlin К2 est maintenant en Alpha et offre de sérieuses améliorations de performances. Il n'est disponible que pour la JVM et aucun des plugins du compilateur, y compris kapt , ne fonctionne avec.

, ne fonctionne avec. Une nouvelle approche de la compilation incrémentale dans Gradle. La compilation incrémentielle est désormais également prise en charge pour les modifications apportées à l'intérieur des modules non-Kotlin dépendants et est compatible avec Gradle.

JetBrains a stabilisé les annotations d'exigence d'acceptation, les types définitivement non nullables et l'inférence du constructeur.

Il existe maintenant un opérateur de soulignement pour les arguments de type. Vous pouvez l'utiliser pour déduire automatiquement un type d'argument lorsque d'autres types sont spécifiés.

Cette version permet la mise en œuvre par délégation à une valeur en ligne d'une classe en ligne. Vous pouvez désormais créer des wrappers légers qui n'allouent pas de mémoire dans la plupart des cas.

Nouveau compilateur Kotlin K2 pour la JVM en Alpha

kapt



Les chiffres de performance KLOC/s représentent le nombre de milliers de lignes de code que le compilateur traite par seconde.

Langage

interface Bar { fun foo ( ) = "foo" } @ JvmInline value class BarWrapper ( val bar: Bar ) : Bar by bar fun main ( ) { val bw = BarWrapper ( object : Bar { } ) println ( bw.foo ( ) ) }

abstract class SomeClass<T> { abstract fun execute ( ) : T } class SomeImplementation : SomeClass< String > ( ) { override fun execute ( ) : String = "Test" } class OtherImplementation : SomeClass< Int > ( ) { override fun execute ( ) : Int = 42 } object Runner { inline fun < reified S: SomeClass<T>, T> run ( ) : T { return S:: class .java.getDeclaredConstructor ( ) .newInstance ( ) .execute ( ) } } fun main ( ) { // T is inferred as String because SomeImplementation derives from SomeClass<String> val s = Runner.run<SomeImplementation, _ > ( ) assert ( s == "Test" ) // T is inferred as Int because OtherImplementation derives from SomeClass<Int> val n = Runner.run<OtherImplementation, _ > ( ) assert ( n == 42 ) }

fun <T> elvisLike ( x: T, y: T & Any ) : T & Any = x ?: y fun main ( ) { // OK elvisLike< String > ( "" , "" ) .length // Error: 'null' cannot be a value of a non-null type elvisLike< String > ( "" , null ) .length // OK elvisLike< String ?> ( null , "" ) .length // Error: 'null' cannot be a value of a non-null type elvisLike< String ?> ( null , null ) .length }

Kotlin/natif

Kotlin 1.7.0 est disponible. Cette mouture signe l'arrivée de la version Alpha du nouveau compilateur Kotlin/JVM K2, stabilise les fonctionnalités du langage et apporte des améliorations de performances pour les plateformes JVM, JS et Native.Voici une liste des principales mises à jour de cette version*:Cette version de Kotlin présente la version Alpha du nouveau compilateur Kotlin K2. Le nouveau compilateur vise à accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités de langage, à unifier toutes les plateformes prises en charge par Kotlin, à apporter des améliorations de performances et à fournir une API pour les extensions de compilateur.JetBrains indique qu'il est important de souligner qu'avec la version Alpha du nouveau compilateur K2, l'éditeur s'est principalement concentré sur l'amélioration des performances. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, ce nouveau compilateur ne fonctionne qu'avec les projets JVM : il ne prend pas en charge Kotlin/JS, Kotlin/Native ou d'autres projets multiplateformes, et aucun des plugins de compilateur, y compris, ne fonctionne avec lui.Les benchmarks de JetBrains montrent des résultats remarquables sur ses projets internes :Kotlin 1.7.0 introduit la prise en charge de l'implémentation par délégation et un nouvel opérateur de soulignement pour les arguments de type. Il stabilise également plusieurs fonctionnalités de langage introduites en tant que préversions dans les versions précédentes.Si vous souhaitez créer un wrapper léger pour une instance de valeur ou de classe, il est nécessaire d'implémenter toutes les méthodes d'interface à la main. L'implémentation par délégation résout ce problème, mais elle ne fonctionnait pas avec les classes inline avant la version 1.7.0. Cette restriction a été supprimée, vous pouvez donc désormais créer des wrappers légers qui n'allouent pas de mémoire dans la plupart des cas.Kotlin 1.7.0 introduit un opérateur de soulignement,, pour les arguments de type. Vous pouvez l'utiliser pour déduire automatiquement un argument de type lorsque d'autres types sont spécifiés*:Vous pouvez utiliser l'opérateur de soulignement à n'importe quelle position dans la liste des variables pour déduire un argument de type.L'inférence de générateur est un type spécial d'inférence de type qui est utile lors de l'appel de fonctions de générateur génériques. Il aide le compilateur à déduire les arguments de type d'un appel en utilisant les informations de type sur les autres appels à l'intérieur de son argument lambda.À partir de la version 1.7.0, l'inférence de générateur est automatiquement activée si une inférence de type standard ne peut pas obtenir suffisamment d'informations sur un type sans spécifier l'option de compilateur, qui a été introduite dans la version 1.6.0.Les conditions d'adhésion sont désormais stables et ne nécessitent pas de configuration supplémentaire du compilateur.Avant la version 1.7.0, la fonctionnalité opt-in elle-même nécessitait l'argumentpour éviter un avertissement. Cela n'est plus nécessaire*; cependant, vous pouvez toujours utiliser l'argument du compilateurpour accepter d'autres annotations, module par module.Dans Kotlin 1.7.0, les types définitivement non nullables ont été promus à Stable. Ils offrent une meilleure interopérabilité lors de l'extension des classes et des interfaces Java génériques.Vous pouvez marquer un paramètre de type générique comme définitivement non nullable sur le site d'utilisation avec la nouvelle syntaxe. La forme syntaxique provient de la notation des types d'intersection et est maintenant limitée à un paramètre de type avec des bornes supérieures nullables sur le côté gauche deet unnon nullable sur le côté droit*:Cette version apporte des améliorations de performances pour le compilateur Kotlin/JVM et une nouvelle option de compilateur. De plus, les références appelables aux constructeurs d'interfaces fonctionnelles sont devenues stables. Notez que depuis la 1.7.0, la version cible par défaut pour les compilations Kotlin/JVM est désormais la 1.8.Kotlin 1.7.0 introduit des améliorations de performances pour le compilateur Kotlin/JVM. Selon les benchmarks de JetBrains, le temps de compilation a été réduit de 10% en moyenne par rapport à Kotlin 1.6.0. Les projets avec de nombreuses utilisations de fonctions en ligne, par exemple, les projets utilisant kotlinx.html, seront compilés plus rapidement grâce aux améliorations apportées au post-traitement du bytecode.Kotlin 1.7.0 présente une nouvelle option de compilateur,. Cette option est similaire à l'option de ligne de commande. L'optioncontrôle la version cible du bytecode et limite l'API du JDK dans le classpath à la version Java spécifiée. Par exemple,n'autorisera pas le référencement de java.lang.Module même si le JDK dans les dépendances est la version 9 ou supérieure.Kotlin 1.7.0 inclut des modifications de l'interopérabilité Objective-C et Swift et stabilise les fonctionnalités introduites dans les versions précédentes. Il apporte également des améliorations de performances pour le nouveau gestionnaire de mémoire ainsi que d'autres mises à jour.Le nouveau gestionnaire de mémoire est toujours en Alpha, mais il est en passe de devenir Stable. Cette version offre des améliorations de performances significatives pour le nouveau gestionnaire de mémoire, en particulier dans la récupération de place (GC). En particulier, l'implémentation simultanée de la phase de balayage, introduite dans la version 1.6.20, est désormais activée par défaut. Cela permet de réduire le temps de pause de l'application pour GC. Le nouveau planificateur GC est meilleur pour choisir la fréquence GC, en particulier pour les tas plus importants.De plus, JetBrains a spécifiquement optimisé les binaires de débogage, en veillant à ce que le niveau d'optimisation et les optimisations de temps de liaison appropriés soient utilisés dans le code d'implémentation du gestionnaire de mémoire. Cela leur a permis d'améliorer le temps d'exécution d'environ 30*% pour les binaires de débogage sur nos benchmarks.