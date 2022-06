Points clés des résultats de l’enquête













Nouvelle enquête sur Kotlin Multiplatform

Le meilleur moyen de connaître les besoins et attentes de ses utilisateurs est de leur poser directement des questions. C’est pourquoi JetBrains accorde autant d’attention aux retours d’expérience de sa communauté. Ils l'aident à mieux comprendre les utilisateurs et à leur fournir les meilleures solutions possibles.Il y a quelques mois par exemple, JetBrains a mené une enquête sur Kotlin Multiplatform. Pour rappel, Kotlin Multiplatform est un SDK conçu pour simplifier le développement d'applications multiplateformes. Il permet ainsi de partager du code commun entre les applications et écrire du code spécifique à une plateforme uniquement lorsque cela est nécessaire.Au cours de cette enquête, l'éditeur de logiciels pour développeurs a interrogé des développeurs backend, frontend, mobiles et full-stack, ainsi que des responsables d’équipe et des responsables techniques. L'objectif était d'en savoir plus sur leur expérience avec Kotlin Multiplatform, ses principaux avantages, les cas d’utilisation, le temps d’adoption et les parties du code qu’ils ont pu partager entre les plateformes. Les résultats sont maintenant disponibles.Comme pour les enquêtes précédentes, la plupart des personnes interrogées étaient des ingénieurs spécialisés dans le développement mobile (64,1 %), notamment des développeurs Android et iOS, et utilisant fréquemment des technologies multiplateformes. Les réponses que JetBrains a recueillies lui ont permis d’obtenir des informations essentielles sur l’utilisation de Kotlin Multiplatform et de comprendre les problèmes et les attentes des utilisateurs.Vous trouverez ci-dessous les principales conclusions de l'enquête du deuxième semestre 2021 :Il s'agit ici des conclusions de l’enquête qui semblaient les plus intéressantes pour JetBrains, mais si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez accéder à l’intégralité des résultats de l'enquête.JetBrains profite pour lancer une nouvelle enquête sur les utilisateurs de Kotlin Multiplatform. C'est l'occasion de lui faire part de vos retours et l'aider à progresser dans sa compréhension de la communauté. En participant à cette enquête, vous tentez aussi votre chance pour gagner l’un des prix mis en jeu. Mais notez surtout que vos réponses fourniront des informations précieuses, qui vont aider l'éditeur de logiciels à développer et à améliorer Kotlin Multiplatform, en vue d’en faire un outil indispensable de votre arsenal.