JetBrains mène une enquête auprès des utilisateurs de Kotlin afin de comprendre leur niveau de satisfaction et les problèmes qu'ils rencontrent avec le langage et ses outils.Rappelons que Kotlin est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel, avec un typage statique qui permet de compiler pour la machine virtuelle Java et JavaScript. Développé par JetBrains, il peut être utilisé dans l'EDI Java IntelliJ IDEA ou dans Android Studio.Si vous êtes un utilisateur régulier ou occasionnel de Kotlin, vous aideriez beaucoup JetBrains en répondant à cette enquête, qui ne devrait pas vous prendre plus de 18 minutes de votre temps. Cela vous sera au contraire bénéfique dans la mesure où les résultats permettront à l'éditeur de logiciels pour développeurs de vous offrir la meilleure expérience possible.En participant au sondage, vous aurez également la chance de gagner un abonnement d'un an au Pack JetBrains All Products ou une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 $. Veuillez noter que les gagnants seront tirés au sort parmi les répondants ayant dûment complété l’intégralité du questionnaire en donnant des réponses cohérentes.Il vous sera demandé votre avis sur Kotlin lui-même, les EDI, les bibliothèques, les outils de build et les sous-systèmes. L'équipe Kotlin attend vos réponses pour rendre le langage encore meilleur et les outils encore plus pratiques.