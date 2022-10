Explorez l'écosystème en évolution de Kotlin Multiplatform

L'équipe Android de Google a partagé une préversion des bibliothèques Kotlin Multiplatform dans Jetpack. Les bibliothèques disponibles dans le cadre de cette préversion expérimentale sont Collections et DataStore. Les développeurs recherchent des retours d'expérience sur l'utilisation de ces bibliothèques Jetpack dans des projets multiplateformes ciblant les applications Android et iOS.





Touchlab a annoncé KMMBridge, qui fait partie de sa suite d'outils Faktory. KMMBridge est un ensemble d'outils de création qui permet aux équipes mobiles de publier avec succès du code partagé plus rapidement que jamais avec Kotlin Multiplatform Mobile. Ciblant spécifiquement iOS, KMMBridge permet aux équipes de publier et d'intégrer les frameworks Xcode Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) en tant que SDK interne, la meilleure pratique actuelle pour intégrer rapidement KMM dans les builds d'applications de production.

Commencez maintenant

Kotlin Multiplatform Mobile est un SDK pour le développement d'applications iOS et Android qui vous permet de maintenir une base de code partagée pour la mise en réseau, le stockage et l'analyse de données, ainsi que la logique de vos applications Android et iOS. Alors que Multiplatform Mobile était expérimental, l'équipe Kotlin a essayé diverses approches de la gestion de la mémoire, des bibliothèques et de la configuration des projets pour vous offrir la meilleure expérience de développement. Le temps des expérimentations est maintenant terminé.Les premiers utilisateurs, y compris de nombreuses grandes entreprises mondiales telles que Philips, Netflix, Baidu et VMWare, ont fourni des commentaires précieux qui ont aidé JetBrains à trouver le bon équilibre entre vous permettre de réutiliser votre code Kotlin existant et vous donner accès à des fonctionnalités spécifiques à vos plateformes. JetBrains annonce donc maintenant que Kotlin Multiplatform Mobile a atteint la version bêta et qu'il est en passe de devenir stable.La promotion de Kotlin Multiplatform Mobile en version bêta signifie que la technologie est presque finalisée et peut être utilisée en toute sécurité dans vos projets. Cela signifie également que JetBrains travaillera activement pour minimiser les problèmes de migration que vous pourriez rencontrer. C'est le moment idéal pour commencer à apprendre et à adopter progressivement Multiplatform Mobile. Comme première étape de votre voyage, JetBrains vous invite à regarder cette vidéo de l'équipe Kotlin et de certains des premiers utilisateurs. Elle offre un aperçu des utilisations potentielles de Kotlin Multiplatform Mobile, comment vous pouvez en tirer parti, comment il fonctionne sous le capot et, bien sûr, les plans de JetBrains pour l'avenir de la technologie.Pour rappel, Kotlin Multiplatform est un SDK conçu pour simplifier le développement d'applications multiplateformes. Il permet ainsi de partager du code commun entre les applications et écrire du code spécifique à une plateforme uniquement lorsque cela est nécessaire. Le partage de code entre les plateformes mobiles est l'un des principaux cas d'utilisation de Kotlin Multiplatform et cela est spécifiquement possible avec Kotlin Multiplatform Mobile (KMM).Cela dit, JetBrains a de bonnes nouvelles à partager sur l'évolution de l'écosystème de Kotlin Multiplatform, et pense que ces développements rendront votre expérience avec KMM encore plus agréable :Avec Kotlin Multiplatform Mobile maintenant en version bêta et en voie de devenir stable, c'est le moment idéal pour commencer à apprendre et à l'adopter progressivement, car vous n'aurez pas à faire face à des problèmes de migration majeurs pendant que JetBrains travaille pour fournir toutes les améliorations requises pour un version stable.