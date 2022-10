Workshop Day

Comment créer et déployer des services RESTful résilients en utilisant Ktor.

Comment intégrer Ktor avec des bibliothèques externes qui requièrent une configuration supplémentaire.

Comment connecter les services de manière flexible en utilisant différents outils, tels que les flux Kafka.

Conférences

La KotlinConf est de retour ! Comme son nom l'indique, il s'agit d'une conférence fournissant du contenu technique approfondi sur Kotlin. La prochaine édition de la conférence Kotlin aura lieu en présentiel à Amsterdam, du 12 au 14 avril 2023. La communauté pourra enfin se réunir à nouveau et partager toutes les choses passionnantes qui se passent avec et autour de Kotlin. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour rejoindre la communauté Kotlin à l’évènement. Au programme : des ateliers, des présentations, des discussions et du fun.Le coup d’envoi de la KotlinConf sera donné le 12 avril 2023 avec une première journée consacrée aux ateliers. Le nombre de places pour chaque atelier étant limité, il est recommandé de vous inscrire rapidement. Surtout que seules les personnes ayant une place pour la conférence peuvent s’inscrire pour assister aux ateliers. N'hésitez donc pas à acheter votre place avant qu’il ne soit trop tard. Voici la liste des ateliers qui vous seront proposés :Cet atelier vous donnera les bases et vous apprendra les fondamentaux de la pensée déclarative, du travail avec les états, des layouts, des systèmes de conception et de l’animation. Vous verrez ensuite un exemple pratique du processus de migration d’une application basée sur View vers Compose avant de terminer par une immersion plus approfondie dans le fonctionnement des layouts dans Jetpack Compose.Dans cet atelier, vous travaillerez sur des exemples de mise en production de Kotlin Multiplatform Mobile, avec notamment l’intégration de systèmes et d’outils de build et la conception de SDK côté iOS, et JetBrains vous présentera la structure de l’équipe Kotlin.Dans le cadre de cet atelier pratique sur le Test Driven Development, vous verrez ce que Kotlin apporte au TDD et ce que le TDD apporte à Kotlin. Comment un style fonctionnel affecte-t-il les tests et la conception ? Peut-on éviter d’utiliser des mocks et devrait-on le faire ? Quel est le rôle du système de types dans les tests ? Vous aurez des réponses à toutes ces questions en réjoingnant cet atelier.Cet atelier traitera des trois K du développement côté serveur : le langage de programmation Kotlin, le framework de services Ktor et Kafka pour le streaming de données. À la fin de l’atelier, vous saurez :Avec cet atelier vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour améliorer votre productivité avec les coroutines dans Kotlin. Vous allez enrichir votre vocabulaire relatif aux coroutines, comprendre comment repérer et éviter les problèmes les plus courants et serez ensuite capable d’utiliser les coroutines efficacement et avec confiance dans vos projets.Dans cet atelier, vous apprendrez comment la prise en charge des coroutines par Spring Boot élimine tous les inconvénients de l’approche « brute » de Webflux et vous fournit des fonctionnalités réactives sans complexité.Dans cet atelier, vous allez construire une petite application qui s’exécute sur Android avec Jetpack Compose, sur iOS avec Swift UI, sur le web avec JetBrains Compose Web et sur les machines JVM avec JetBrains Compose Desktop, et qui offre une apparence et une convivialité natives tout en réutilisant un couche métier entièrement testée et cohérente.Dans cet atelier, vous examinerez avec JetBrains les concepts de la programmation fonctionnelle qui sont directement applicables au code Kotlin. Vous utiliserez la bibliothèque Arrow, qui comprend de nombreux types et extensions utiles pour rendre un style fonctionnel encore plus agréable.En dehors des ateliers lors de la première journée, il y a aussi des conférences les 13 et 14 avril 2023. KotlinConf étant un événement pensé pour la communauté, JetBrains a lancé un appel à conférenciers. Nombreux ont répondu à l'appel qui est désormais fermé. Les conférenciers vont présenter divers sujets et partager leurs expériences, qu’il s’agisse de présenter des moyens innovants d’utiliser Kotlin, de parler des défis qu'ils ont rencontrés, d’un framework qu'ils ont créé, ou de quoi que ce soit d’autre qui puisse aider les autres utilisateurs.