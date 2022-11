Conditions d’éligibilité

Vous devez être âgé·e de 18 ans au moins.

Vous devez être actuellement inscrit·e à un cursus d’études à temps plein accrédité et d’une durée d’1 an minimum ou avoir obtenu votre diplôme au cours des six derniers mois.

Vous ne pouvez présenter qu’un seul projet.

La date limite de dépôt des candidatures est le 13 janvier 2023.

Vous devez accepter le règlement complet du concours.

Spécifications du projet

Votre projet doit utiliser Kotlin Multiplatform et fonctionner sur au moins deux plateformes différentes. Android et iOS sont autorisés mais JetBrains vous invite à rechercher également d’autres options.

Le projet peut porter sur le sujet de votre choix. JetBrains l’évaluera en prenant en compte l’originalité de votre idée et la façon dont elle est renforcée par Kotlin Multiplatform.

Le projet doit être individuel. Il est possible d’utiliser d’autres projets open source mais chaque projet doit avoir un seul auteur.

Prix

Comme déjà annoncé, la KotlinConf est de retour. La prochaine édition de la conférence Kotlin aura lieu en présentiel à Amsterdam, du 12 au 14 avril 2023. La communauté pourra enfin se réunir à nouveau et partager toutes les choses passionnantes qui se passent avec et autour de Kotlin.A l'occasion de cette conférence, JetBrains lance le concours Kotlin Multiplatform dédié aux étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s qui aiment coder en Kotlin. Rappelons que Kotlin Multiplatform est un SDK conçu pour simplifier le développement d'applications multiplateformes.Si vous êtes dans la cible de ce concours, c'est une opportunité pour vous de montrer votre créativité en réalisant un projet Kotlin Multiplatform innovant. Et si votre projet arrive dans le top 3, vous pourrez assister gratuitement à la KotlinConf’23, l’événement Kotlin de l’année 2023. La Fondation Kotlin vous offre votre place pour la conférence et prend en charge vos frais de voyage et d’hébergement.Chacun des trois gagnant·e·s recevra un forfait de participation à la KotlinConf’23 tous frais payés comprenant la place pour la conférence, le voyage et l’hébergement, ainsi que des goodies Kotlin. JetBrains a aussi prévu d’autres prix sympas pour récompenser les candidat·e·s qui auront proposé une application opérationnelle.