Participer à Advent of Code en Kotlin pendant au moins 3 jours.

Partager vos solutions publiquement sur GitHub.

Ajouter le sujet aoc- 2022 - in -kotlin à votre référentiel (voir ci-dessous).

à votre référentiel (voir ci-dessous). Indiquer un moyen de contact (adresse email ou nom d’utilisateur Twitter) sur votre profil GitHub.

Advent of Code est un petit jeu qui reprend le modèle du calendrier de l’Avent : chaque jour, à partir du 1er décembre, un nouveau problème informatique ou puzzle à résoudre est dévoilé, et ce jusqu’au jour de Noël. Vous n’avez pas besoin d’un bagage formel en informatique pour participer. Juste un peu de connaissance en programmation et quelques compétences en résolution de problèmes vous mèneront loin. Certaines personnes profitent donc de cet événement pour découvrir ou tester un nouveau langage, ou encore pour se perfectionner avec leur langage de prédilection.Si vous un êtes un utilisateur de Kotlin, débutant ou avancé, ou si vous souhaitez découvrir le langage, alors il y a une bonne nouvelle pour vous. Pour la deuxième année consécutive, JetBrains est sponsor d’Advent of Code et vous invite à y participer en utilisant Kotlin.C’est un très bon moyen de tester vos capacités en matière de résolution de problèmes et votre connaissance de Kotlin. C'est aussi l’occasion de vous mesurer à d’autres utilisateurs du langage et d’apprendre des membres de la communauté de l’événement. En plus, vous avez l’opportunité de gagner l’un des prix Kotlin exclusifs que JetBrains met en jeu.JetBrains a en effet prévu des récompenses spéciales pour celles et ceux qui choisissent de résoudre les puzzles en Kotlin. L'éditeur de logiciels pour développeurs a établi son propre classement et choisira les gagnants parmi les personnes qui proposeront leurs solutions sur GitHub. JetBrains a aussi prévu des prix pour les participant·e·s qui obtiendront les meilleurs résultats.Voici les conditions à réunir pour tenter de remporter un prix :Pour ajouter le sujetà votre référentiel, éditez les détails du référentiel en cliquant sur l’icône engrenage située en haut à droite de la page du référentiel. Puis, dans le champ Topics, ajoutez la valeurPour vous accompagner dans cette compétition, JetBrains met également à votre disposition plusieurs ressources pour vous permettre de vous entraîner à résoudre les puzzles d’Advent of Code en Kotlin.