Assister à un événement

KotlinConf, la conférence dédiée au langage Kotlin, sera de retour pour une nouvelle édition à Amsterdam en avril 2023. En parallèle, les meetups KotlinConf Global feront aussi leur grand retour : les fans de Kotlin pourront se réunir pour regarder en direct les différentes présentations et sessions de la conférence KotlinConf, poser leurs questions aux intervenants et prendre part aux discussions.Toutes les communautés, entreprises et campus sont invités à participer. L’idée de KotlinConf Global est de vous aider à organiser un meetup avec d’autres membres de la communauté, lors duquel vous pourrez assister à la diffusion en direct de la conférence KotlinConf et interagir avec les intervenants en posant des questions et en participant aux échanges. Le coup d’envoi du live stream aura lieu le 13 avril à 9h00 CEST, avec la keynote d’ouverture de Roman Elizarov, Kotlin Project Lead. Vous bénéficierez également d’un accès aux enregistrements vidéo et pourrez organiser une rediffusion à une date ultérieure.JetBrains et l’équipe Kotlin vous accompagneront pour la préparation de votre événement. Si vous souhaitez organiser un événement KotlinConf’23 Global, Vous pouvez contacter JetBrains via un formulaire dédié.L'équipe Kotlin se fera un plaisir de contribuer à la réussite de votre événement. Si vous avez besoin de supports promotionnels ou de goodies (t-shorts, auto-collants, etc.) KotlinConf, faites-le savoir à JetBrains. Vous pourrez également bénéficier d'une aide financière, dont le montant sera variable en fonction du format de l’événement que vous souhaitez organiser.Cette aide ne pourra être attribuée qu’aux événements ayant lieu entre le 13 avril 2023 et le 31 mai 2023. JetBrains vous invite donc à annoncer votre événement sur votre site web ou toute autre plateforme appropriée, comme meetup.com. Les demandes d’aide sont acceptées jusqu’au 15 janvier 2023.Si vous n’organisez pas d’événement mais aimeriez participer à l’un d’eux, gardez un œil sur le blog et les comptes Kotlin sur les réseaux sociaux pour suivre les prochaines actualités. JetBrains partagera les dates et la localisation géographique des événements à venir.