Conditions préalables et sujets couverts

Rappel des concepts de base comme les variables, les fonctions et les boucles.

Construction de chaînes multilignes et utilisation des constructeurs de chaîne de Kotlin.

Découverte du mécanisme de null safety et des collections.

Se familiariser avec les expressions lambda en Kotlin.

Création de programmes Kotlin et compréhension de leurs points d’entrée.

Les projets que vous allez réaliser

Et ensuite ?

Kotlin est un langage de programmation multiplateforme puissant, plébiscité par de nombreux développeurs. Il s’agit d’un langage à typage statique développé par JetBrains et officiellement pris en charge par Google pour le développement d’applications Android. Sa syntaxe concise, son interopérabilité avec Java et sa prise en charge de nombreuses plateformes et technologies, en font un langage de choix pour les développeurs qui cherchent à gagner en compétences et en efficacité.Aujourd’hui, JetBrains annonce la disponibilité d'un nouveau cours d’initiation à Kotlin sur sa Marketplace. Intitulé "Kotlin Onboarding: Introduction", ce cours est conçu pour toute personne qui souhaite apprendre à créer des applications console simples avec Kotlin.Ce cours est idéal pour les personnes qui souhaitent comprendre les bases de la programmation, quel que soit le langage, et se familiariser avec la syntaxe et les capacités de Kotlin. Il est important de noter que ce cours n’aborde pas en détail les concepts fondamentaux comme les variables, les fonctions ou les boucles, mais propose un rappel de leurs définitions et montre comment ils peuvent être utilisés avec Kotlin.Le cours “Kotlin Onboarding: Introduction” aborde les points suivants :À l’issue de ce cours, vous aurez implémenté 6 applications console. Chaque leçon de ce cours est structurée sous forme d’un guide étape par étape comprenant plusieurs tâches, pour aboutir à la réalisation d’un projet complet. Après chaque leçon, il vous sera proposé de réaliser un projet supplémentaire couvrant les mêmes sujets, mais sans la théorie correspondante.Les projets sont conçus pour être amusants et motivants et vous permettre de mettre en pratique les concepts que vous avez appris. Voici un aperçu de quelques-uns de ces projets :Dans le cadre de ce projet, vous allez créer un programme de chat simple, permettant d’engager une conversation avec l’utilisateur, afin d’en savoir plus sur lui. En utilisant des déclarations d’entrée et de sortie, vous créerez un chatbot capable de poser des questions, de répondre correctement à différentes entrées et d’animer la conversation.Vous développerez vos compétences en écriture et en débogage du code, implémenterez des algorithmes de base et créerez des interfaces utilisateur pour des applications console.Ce projet est une variante du jeu Bulls and Cows, aussi connu sous le nom de Mastermind, dans lequel les joueurs doivent deviner un mot choisi par leur adversaire. Le premier joueur qui devine le mot secret de l’autre gagne. Ce projet comporte deux parties.Pour commencer, vous créerez un prototype du jeu qui permettra à l’utilisateur de jouer, mais le mot masqué sera toujours le même.Puis, vous permettrez à l’application de générer le mot masqué de façon aléatoire et de communiquer en toute sécurité avec l’utilisateur en gérant ses entrées. À la fin de cette leçon, vous obtiendrez un jeu fonctionnel, capable de générer un mot masqué au hasard, de demander à l’utilisateur de le deviner et de répondre à chacune de ses tentatives.Pour ce projet, vous devrez utiliser Kotlin pour créer une application console simple, qui applique différents filtres à des photos de personnages, de la même façon qu’une version de base de Photoshop.Vous apprendrez comment travailler avec les chaînes multilignes, les expressions when, le traitement des erreurs de base, les constructeurs de chaînes et le null safety. Vous obtiendrez une application basique fonctionnelle, capable de manipuler des images de personnages, que vous pourrez utiliser comme point de départ pour des projets plus complexes.JetBrains prévoit de publier plusieurs modules complémentaires concernant la programmation orientée objet, les collections et la programmation fonctionnelle, que vous êtes invités à essayer si vous souhaitez en apprendre plus sur Kotlin.Ces modules auront une structure similaire, consistant en plusieurs projets web et incluant des jeux populaires. Vous pourrez notamment créer votre propre version de Codenames.La maîtrise de Kotlin est une compétence prisée par les recruteurs, non seulement dans le domaine des applications mobiles, mais aussi pour le développement backend, full-stack et multiplateforme, et permet de travailler sur des projets de pointe pour les plus grands éditeurs de logiciels. Des entreprises telles qu’Amazon, Uber et Trello ont déjà adopté Kotlin, et son utilisation continue de croitre. C'est donc un langage dans lequel s'investir, et si ce nouveau cours de JetBrains est un bon point de départ.