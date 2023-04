Keynote d’ouverture

Comme annoncé il y a quelques mois, la KotlinConf, conférence fournissant du contenu technique approfondi sur Kotlin, est de retour ! La prochaine édition de la conférence Kotlin aura lieu en présentiel à Amsterdam, du 12 au 14 avril 2023. La communauté pourra enfin se réunir à nouveau et partager toutes les choses passionnantes qui se passent avec et autour de Kotlin.Le 12 avril sera consacré aux ateliers, suivi par deux jours de présentations et de discussions. Si l'événement vous intéresse mais vous ne pouvez pas y assister sur place, le livestream KotlinConf’23 sur YouTube vous donnera accès à l’intégralité des présentations et des sessions de la conférence !Voici les moments forts de la conférence à ne pas manquer :Le livestream commencera avec la keynote, qui réunira Roman Elizarov, Svetlana Isakova, Egor Tolstoy et Grace Kloba, le 13 avril à 9h00 (CEST).Le livestream se poursuivra avec la diffusion des différentes sessions les 13 avril et 14 avril.Vous pouvez consulter le programme de la KotlinConf’23 pour prendre connaissance des horaires et des sujets des sessions. Les liens pour la diffusion de chaque session seront bientôt disponibles sur le calendrier de la KotlinConf.Vous pourrez poser toutes les questions que vous avez à propos de Kotlin à l'occasion du panel de clôture animé par Hadi Hariri et d’autres intervenants le 14 avril à 17h15 (CEST). Il suffit de les publier sur Twitter, Facebook ou LinkedIn avec le hashtag. L'équipe Kotlin sélectionnera les questions les plus intéressantes et les intervenants y répondront en direct lors du panel de clôture.Regarder la KotlinConf’23 en direct est l’expérience la plus immersive, mais si vous n’êtes pas disponible, vous pourrez retrouver les enregistrements de toutes les sessions sur la chaîne YouTube dédiée d’ici le 1er mai 2023. Vous aurez également accès aux enregistrements de KotlinConfersations, une émission filmée sur place, avec des interviews des conférenciers et des participants. L’émission sera présentée par l’une des intervenantes, Huyen Tue Dao.En parallèle de la KotlinConf à Amsterdam, les meetups KotlinConf Global feront aussi leur grand retour : les fans de Kotlin pourront se réunir pour regarder en direct les différentes présentations et sessions de la conférence KotlinConf, poser leurs questions aux intervenants et prendre part aux discussions.Vous pourrez participer à l’un des meetups KotlinConf Global pour rencontrer d’autres membres de la communauté et regarder la conférence avec eux. Commencez par consulter la carte pour voir si un meetup KotlinConf Global a lieu près de chez vous.