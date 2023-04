De nouvelles fonctions expérimentales pour JVM : copier ou supprimer récursivement le contenu du répertoire

Une amélioration des performances de kotlin-reflect

Une nouvelle option de compilateur -Xdebug pour une meilleure expérience de débogage

La fusion de kotlin-stdlib-jdk7 et kotlin-stdlib-jdk8 dans kotlin-stdlib

L'amélioration de l'interopérabilité Objective-C/Swift

La compatibilité avec Gradle 7.3

Des mises à jour du nouveau compilateur Kotlin K2.

L'interface AutoCloseable et l'encodage Base64 dans la bibliothèque standard.

La nouvelle compilation incrémentale de la JVM activée par défaut.

Une nouvelle cible expérimentale Kotlin/Wasm.

JetBrains vient d'annoncer la sortie de Kotlin 1.8.20. Il s'agit d'une itération qui permet d'apporter des mises à jour dans les outils, des améliorations de performances et des corrections de bogues, après la dernière version majeure publiée en janvier.Pour ceux qui l'auraient manqué, voici concrètement les principales mises à jour et nouveautés apportées par Kotlin 1.8.0 :Sur cette fondation, Kotlin 1.8.20 apporte un bon lot de nouveautés et améliorations. Mais parmi les plus importantes, nous pouvons souligner :Pour les détais ou la liste complète des nouveautés, vous pouvez consulter la page Nouveautés de Kotlin 1.8.20 ou les notes de publication sur GitHub, mais revenons sur la nouvelle cible expérimentale Kotlin/Wasm.JetBrains pense que WebAssembly est une technologie prometteuse et souhaite permettre aux utilisateurs de Kotlin d’en bénéficier plus facilement. C'est pourquoi, à partir de cette version, vous pouvez utiliser Kotlin/Wasm dans vos projets multiplateformes.La compilation du code Kotlin dans WebAssembly permet de l’exécuter directement dans le navigateur ou dans tout autre environnement prenant en charge WebAssembly et répondant aux critères de Kotlin. Cela ouvre beaucoup de nouvelles possibilités, de la création d’applications web hautes performances aux fonctions sans serveur.Kotlin/Wasm est actuellement en phase expérimentale. Vos retours d’expérience sont particulièrement importants à ce stade. JetBrains vous invite donc à essayer Kotlin/Wasm, et met à votre disposition un tutoriel pour créer votre première application Kotlin/Wasm.Si vous utilisez déjà IntelliJ IDEA 2022.2 ou 2022.3, l’EDI vous suggérera automatiquement la mise à jour vers la version 1.8.20 de Kotlin. Sinon, vous pouvez également faire la mise à jour manuellement.Si vous utilisez IntelliJ IDEA 2023.1, le plugin Kotlin 1.8.20 est déjà intégré. Pour Android Studio Flamingo (222) et Giraffe (223), le plugin Kotlin 1.8.20 sera fourni avec les prochaines mises à jour d’Android Studio.Si vous avez besoin du compilateur en ligne de commande, vous pouvez le télécharger sur la page Github de la nouvelle version de Kotlin.