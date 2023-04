KotlinConf 2023 : les principales annonces de la Keynote de la conférence Kotlin

Le compilateur K2 sera disponible dans Kotlin 2.0.

Le DSL Kotlin sera utilisé par défaut pour les nouveaux builds Gradle.

L’adoption du langage Kotlin atteint des sommets chez Google.

La Fondation Kotlin lance un programme de financement pour les auteurs de bibliothèques et un programme d’adhésion pour les entreprises.

Kotlin Multiplatform passera en version stable cette année.

Compose for iOS est en phase Alpha.

La version expérimentale de Compose for Web sera générée par Kotlin/Wasm.

Faits marquants et chiffres clés donnés lors la keynote d’ouverture

Plus d’1 million de projets GitHub utilisent Kotlin comme langage principal.

Le nombre de bibliothèques Kotlin Multiplatform a augmenté de 60 % l’an dernier et continue de croître aussi rapidement.

86 % des personnes utilisant Kotlin, toutes plateformes confondues, se disent satisfaites voire très satisfaites de Kotlin.

96,9 % des personnes utilisant Kotlin dans un cadre professionnel pour le développement Android en sont satisfaites, soit un niveau de satisfaction de 9 points supérieur à celui de leurs homologues utilisant Java.

Kotlin est le langage le plus populaire pour le développement Android, avec plus de 95 % des 1 000 principales applications Android l’utilisant.

Plus de 21 % des 1 000 applications Android les plus populaires utilisent Jetpack Compose, soit plus du double de l’an dernier.

KotlinConf, la conférence annuelle fournissant du contenu technique approfondi sur Kotlin, a signé son retour en présentiel cette année du 12 au 14 avril à Amsterdam. Lors de la keynote d’ouverture de KotlinConf 2023, Roman Elizarov, Svetlana Isakova et Egor Tolstoy ont fait plusieurs annonces sur les récentes avancées majeures de JetBrains concernant Kotlin, tandis que Grace Kloba a évoqué l’implication et les contributions de Google. Parmi les principales annonces, il faut retenir que :Nous revenons ici sur ces nouveautés avec plus de détails.En 2019, JetBrains a commencé à développer le nouveau compilateur K2 dans le but d’améliorer significativement les performances. Alors que le travail sur le nouveau compilateur touche à sa fin, l'éditeur de logiciels pour développeurs a le plaisir d’annoncer qu’il sera disponible avec Kotlin 2.0, suite à la version 1.9.L’amélioration la plus notable qu’apporte le nouveau compilateur réside dans l’accélération substantielle de la compilation. Avec la nouvelle architecture, le pipeline de compilation sera deux fois plus rapide. Bien sûr, cette accélération sera variable en fonction de chaque projet.Vous pouvez voir un exemple de l’accélération de la compilation avec la preview de la version 2.0 du compilateur Kotlin ci-dessous.À partir de la version 1.8.20 de Kotlin, vous pouvez activer la préversion de Kotlin 2.0 via l’indicateur de version du langage. JetBrains vous invite à tester Kotlin 2.0 et lui faire part de ce que vous en pensez ainsi que des problèmes que vous avez éventuellement rencontrés.Kotlin 2.0 va encore accélérer l’évolution du langage. La nouvelle architecture permet d’introduire de nouvelles fonctionnalités plus rapidement sans avoir à apporter de nombreuses modifications au compilateur. Elle est également beaucoup plus puissante et offre davantage de possibilités concernant ce qui peut être réalisé en dehors du langage en utilisant les plugins du compilateur.Le nouveau compilateur sera également incorporé dans de nombreux outils. Le plugin Kotlin IDE va être réécrit. Google travaille sur la mise à jour du moteur KSP (Kotlin Symbol Processing) afin que les plugins existants puissent fonctionner automatiquement avec Kotlin 2.0. Les deux entreprises collaborent étroitement en vue d’offrir une meilleure expérience de développement en intégrant K2 dans Android Studio et le compilateur Compose.JetBrains a encore plusieurs bonnes nouvelles à partager. Plusieurs fonctionnalités très attendues seront fournies après la publication de Kotlin 2.0 : les extensions statiques, les littéraux de collections, la déstructuration basée sur le nom, les récepteurs de contexte et les champs explicites.Enfin, JetBrains va bientôt publier la preview de Kotlin Notebooks, intégrée dans IntelliJ IDEA.L’une des autres annonces importantes concerne le DSL Kotlin, qui va devenir le langage par défaut pour les builds Gradle à partir d’Android Studio Giraffe. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs une bien meilleure expérience qu’avec Groovy, Kotlin fournissant des conseils d’insertion, la mise en évidence des éléments de syntaxe, la navigation et la saisie semi-automatique du code. Ces fonctionnalités sont essentielles pour le travail avec des scripts de builds peu familiers ou complexes sans en connaître toutes les règles.Google ayant officiellement commencé à prendre en charge Kotlin pour le développement de ses propres produits, l’adoption du langage dans l’entreprise dépasse maintenant largement le cadre des applications Android. La base de code Kotlin de Google compte plus de 15 millions de lignes de code, un chiffre qui double d’une année sur l’autre. Aujourd’hui, plus de 45 % des ingénieurs de Google utilisant Kotlin écrivent du code côté serveur et l’équipe Google Workspace explore les possibilités de Kotlin Multiplatform.La Fondation Kotlin a mis en place un programme de bourses pour aider les contributeurs individuels. Ce programme concerne les auteurs de projets multiplateformes et les personnes qui cherchent à étendre leurs projets à Kotlin Multiplatform.Lors de l’examen des candidatures, le Comité Écosystème de la Fondation Kotlin prendra en compte le public cible du projet, les problèmes qu’il vise à résoudre, sa stabilité et l’application des directives d’API de bibliothèque que nous avons publiées récemment.Le premier appel à candidatures pour ce programme se terminera le 15 mai. N’hésitez donc pas à postuler dès maintenant La Fondation Kotlin a lancé un programme d’adhésion afin d’inviter davantage d’entreprises à collaborer à la gouvernance du développement du langage, de faire évoluer l’écosystème Kotlin et de promouvoir le langage.Les premiers membres à rejoindre la Fondation Kotlin dans le cadre de ce programme sont Gradle Inc., Touchlab et Shopify. Ces entreprises sont reconnues au sein de la communauté Kotlin pour leur contribution importante au développement du langage et de l’écosystème.Rejoignez la Fondation pour créer un lien entre votre entreprise et la communauté et contribuer à l’avenir de Kotlin !Kotlin Multiplatform bénéficie d’un taux d’adoption extraordinaire et peut compter sur un écosystème en constante évolution grâce à l’implication de la communauté. Aujourd’hui, plus de 1000 bibliothèques Multiplatform couvrent quasiment tous les scénarios possibles. Cela inclut un ensemble de bibliothèques Jetpack mises à niveau grâce à la contribution de Google.JetBrains a validé des concepts tels que la gestion de la mémoire, la configuration de projet et les bibliothèques multiplateformes, et son objectif pour 2023 est de pouvoir proposer une version stable de Kotlin Multiplatform.Avec sa polyvalence, son vaste écosystème et sa couverture de l’ensemble des plateformes, Kotlin Multiplatform a le potentiel pour devenir le choix incontournable pour le développement multiplateforme. La seule pièce qui manquait au puzzle était une interface utilisateur multiplateforme, et JetBrains l'a maintenant ajoutée.La version Alpha de Compose Multiplatform pour iOS est disponible. Vous pouvez maintenant utiliser Compose Multiplatform pour créer la même application sous Android et iOS. Si les avantages d’une interface utilisateur partagée pour le développement mobile sont significatifs, la flexibilité naturelle de Multiplatform vous permet de choisir entre le partage de la logique métier de votre application, le maintien de l’interface utilisateur native ou le passage en mode multiplateforme pour les deux. C’est à vous de choisir afin de partager le code selon vos conditions ! Vous êtes libre d’utiliser d’autres frameworks d’interface utilisateur et de concevoir des systèmes en complément de Multiplatform.Bien qu’il soit encore en phase Alpha, JetBrains travaille à la prise en charge d’iOS par Compose Multiplatform.JetBrains étend continuellement Kotlin pour adopter les plateformes émergentes. Vous avez peut-être déjà essayé la prise en charge expérimentale pour WebAssembly dans la dernière version de Kotlin. Vous pouvez maintenant essayer le portage de votre code Compose sur le web avec Kotlin/Wasm, car un prototype est disponible.