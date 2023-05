Avantages du DSL Kotlin par rapport à Groovy

La saisie semi-automatique et l’assistance relative au contenu

La navigation dans le code source

Les refactorisations

Passer de Groovy au DSL Kotlin

L’un des principaux objectifs de JetBrains est de favoriser la création de builds mieux structurés et plus simples à maintenir pour les développeurs. À cet égard, l’utilisation de Kotlin pour la création de scripts de builds et de plugins Gradle apparaît comme naturelle, car le langage fournit de nombreuses fonctionnalités puissantes, idéales pour créer un DSL et améliorer de façon significative l’expérience des développeurs.JetBrains a beaucoup avancé dans son travail depuis l’introduction de Kotlin dans Gradle et le DSL Kotlin est maintenant le langage par défaut pour les nouveaux builds Gradle. Le DSL Kotlin devient donc l’option par défaut dans les plugins et la documentation. Les fonctionnalités avancées de Kotlin, telles que les fonctions de première classe et les méthodes d’extension, permettent de gérer et d’améliorer les meilleurs éléments des scripts Gradle.« Grâce à la collaboration fructueuse entre JetBrains, Google et Gradle, le DSL Kotlin a atteint un niveau de maturité supérieur, et sa dernière version est encore plus efficace et conviviale pour les projets des développeurs », affirme l’équipe GradleGoogle a par ailleurs annoncé l’utilisation du DSL Kotlin comme script par défaut des fichiers de builds Gradle pour les applications Android.Google, Gradle et JetBrains vont poursuivre leur collaboration pour obtenir un style de codage unifié et des idiomes définis, afin d’améliorer la qualité du code pour les utilisateurs de Kotlin.Nous présentons ici les principaux avantages du DSL Kotlin pour l’écriture de scripts Gradle et les capacités de prise en charge actuelles des EDI pour les fichiers build.gradle.kts.Kotlin combine plusieurs points forts qui font du DSL Kotlin un choix de premier ordre pour l’écriture de scripts de builds et de plugins Gradle.Si vous hésitez encore à passer de Groovy à Kotlin pour vos fichiers de builds Gradle pour Android, voici les 4 principaux avantages à utiliser Kotlin.Groovy est un langage dynamique, alors que Kotlin est un langage à typage statique. Ainsi, lorsque le DSL Kotlin est utilisé, les erreurs de script du build sont visibles dès la compilation, sans attendre l’exécution.À l’inverse, avec la vérification de type dynamique, les erreurs ne sont détectées qu’une fois le script de build exécuté. Les vérifications lors de la compilation vous permettent de résoudre les problèmes plus tôt. D’autre part, si vous travaillez dans un EDI, l’éditeur peut vous signaler ces erreurs. Voici par exemple ce que vous verrez si vous essayez de référencer le nom de configuration 'applications' au lieu de 'application'.Avec plus d’informations sémantiques sur le code, vous pouvez tirer pleinement parti des fonctionnalités de l’EDI, parmi lesquelles :Jusqu’à présent, ce sont IntelliJ IDEA et Android Studio qui offrent l’environnement le mieux intégré pour Kotlin. Vous pouvez toutefois importer des builds basés sur le DSL Kotlin et travailler avec ceux-ci dans d’autres EDI.Le DSL Kotlin offre une syntaxe différente de celle du DSL Groovy classique et présente les mêmes avantages que le langage Kotlin de base. Examinons ces deux langages pour les comparer.Lorsque vous utilisez un plugin Gradle à un projet, vous devez seulement spécifier l’ID du plugin. Par exemple, spécifier le plugin 'application' avec le DSL Groovy donnerait ceci :Grâce à la syntaxe simplifiée du DSL Kotlin, vous n’avez plus qu’à saisir “application” en Kotlin :Comme indiqué plus haut, l’EDI signalera une erreur de syntaxe si vous tentez d’appliquer un plugin qui n’existe pas.Kotlin fédère une importante communauté de développeurs passionnés, qui apportent leur contribution au langage et aux bibliothèques, et proposent des plugins Gradle.La proactivité et la croissance de la communauté favorisent la production d’une grande quantité de ressources utiles, provenant de développeurs expérimentés comme de nouveaux utilisateurs de Kotlin, parmi lesquelles la documentation officielle de Kotlin, mais aussi des forums, des blogs, des fils de discussion sur les réseaux sociaux et des formations en ligne.La disponibilité de toutes ces ressources permet aux utilisateurs de trouver plus facilement des solutions à leurs problèmes et de développer leurs compétences.La puissance des fonctionnalités et les avantages offerts par le DSL Kotlin en font un choix idéal pour gagner en productivité et créer des logiciels hautement performants. Si vous souhaitez faire passer un build Gradle existant de Groovy au DSL Kotlin, JetBrains a créé un tutoriel sur la migration de Gradle. Pour les développeurs Android, il existe un guide détaillé sur la conversion des fichiers de builds Gradle de votre application Android de Groovy vers KTS.Gradle continue d’assurer la prise en charge du DSL Groovy et recommande de ne pas migrer les gros projets ayant une logique de build complexe et utilisant le DSL Groovy pour le moment. Toutefois, Kotlin étant devenu le DSL Gradle par défaut, JetBrains pense que son utilisation offrira une meilleure expérience pour l’écriture et la modification des scripts de builds, et son équipe continue de travailler à la conception d’outils riches en fonctionnalités pour le développement d’applications efficaces.