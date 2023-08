KotlinConf va rassembler la communauté Kotlin pour la cinquième fois 22 au 24 mai 2024, au Bella Center de Copenhague au Danemark.Au programme de KotlinConf’24, une journée d’ateliers suivie de deux jours consécutifs dédiés au contenu, avec des présentations, du networking, des stands d’exposition et de nombreuses activités divertissantes. Assurez-vous de ne pas manquer le plus grand événement Kotlin en achetant vos billets dès maintenant.Le 22 mai 2024, vous aurez l’opportunité de participer à l’un des six ateliers animés par des experts de Kotlin.Dans cet atelier, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour être productif avec les coroutines en Kotlin. Vous commencerez par les bases de la programmation asynchrone, ses différences par rapport au code bloquant, ainsi que les concepts de fonctions suspendues et de coroutines. Vous allez explorerer les contextes de coroutine, la décomposition concurrente du travail via les différés (deferreds) et la concurrence structurée avec les scopes de coroutine.La deuxième partie de l'atelier sera consacrée aux Kotlin Flows. Vous allez étudier comment les Kotlin Flows sont conçus à un niveau basique, apprendre la différence entre les flux chauds (hot) et froids (cold), discuter de leurs schémas d'utilisation typiques, et explorer comment ils intègrent des idées issues des flux réactifs (reactive streams). Pour approfondir votre compréhension, vous aller jeter également un coup d'œil à certaines des implémentations derrière les flux et les collecteurs. Tout au long de l'atelier, vous verrons comment ils vous aident à écrire des systèmes concurrents sûrs et fiables, et comment les applications modernes peuvent les utiliser pour travailler avec des flux de données asynchrones, gérer l'état du système et diffuser des événements.Sebastian vous guidera tout au long de l'atelier. Roman, le créateur des coroutines Kotlin, sera disponible pour répondre en profondeur à vos questions.À travers cet atelier, vous aller enrichir votre vocabulaire lié aux coroutines, comprendre comment repérer et éviter les problèmes courants, et vous serez en mesure d'utiliser efficacement et en toute confiance les coroutines et les flows dans vos propres projets.Il s'agit d'un atelier de niveau intermédiaire/avancé pour les développeurs Android expérimentés. Il s'adresse aux ingénieurs ayant réalisé des projets avec Kotlin et Jetpack Compose et souhaitant désormais passer au développement d'applications multiplateformes.L'atelier est divisé en deux parties. Lors de la session du matin, vous allez construire une application entièrement à l'aide des bibliothèques Kotlin Multiplatform. Cela inclura une interface utilisateur Compose Multiplatform, des tests avec kotlin.test et Kotest, ainsi que la mise en réseau avec Ktor et les coroutines. Des bibliothèques supplémentaires seront utilisées pour montrer la mise en cache des données, l'injection de dépendances, la sérialisation, et plus encore.Lors de la session de l'après-midi, vous allez explorer les problèmes réels liés à la mise en production de ce type d'applications. Vous allez aborder les problèmes généraux liés à l'architecture et au déploiement, avant de vous concentrer sur les problèmes spécifiques à iOS. En particulier, vous verrez comment empaqueter et exposer au mieux les API Kotlin pour qu'elles puissent être utilisées par le code Swift, et vice versa. L'atelier permettra d'explorer également comment partager la logique métier avec une interface SwiftUI, travailler avec XCode et distribuer votre application.La programmation fonctionnelle gagne en popularité, compte tenu de ses avantages en termes de lisibilité et de maintenance du code. Dans cet atelier, vous allez examiner les concepts de la programmation fonctionnelle qui s'appliquent directement au code Kotlin. Vous allez utiliser Arrow comme bibliothèque de support, qui inclut de nombreux types et extensions utiles pour rendre un style fonctionnel encore plus agréable.Ktor est un ensemble d'outils légers et flexibles pour construire des applications HTTP. Cet atelier utilisera le langage de programmation Kotlin, le framework Ktor, la bibliothèque d'accès aux bases de données Exposed, ainsi que plusieurs autres bibliothèques Kotlin et Java pour construire une application web complète en termes de fonctionnalités.Vous allez commencer par les bases en explorant le framework Ktor et en apprenant comment construire une application web simple en utilisant des fonctions essentielles. L'atelier permettra d'aborder des sujets tels que la gestion des requêtes HTTP, le travail avec les WebSockets, l'accès à la base de données, l'authentification, le journalisation et le déploiement.Pour les tests, vous allez examiner les API fournies par Ktor, mais utiliser également la bibliothèque Testcontainers pour les tests d'intégration. Enfin, vous allez explorer l'API de plugins et écrire un plugin simple pour votre application web.Les besoins d'une base de code évoluent avec le temps. Nous devons implémenter de nouvelles fonctionnalités qui n'avaient pas été anticipées lors de la conception initiale du produit, en modifiant le code existant pour refléter une combinaison de comportements anciens et nouveaux. La refactorisation de code est une compétence essentielle qui nous permet d'adapter de nouvelles exigences sans augmenter constamment la complexité.Duncan McGregor et Nat Pryce sont les auteurs du livre "Java to Kotlin: A Refactoring Guidebook". Rejoignez-les dans cet atelier pour poursuivre le voyage. Ensemble, vous allez réviser une application web de Kotlin pour la rendre encore meilleure, en combinant les fonctionnalités du langage pour assurer une meilleure sécurité des types, un flux de données plus explicite et une architecture claire.Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de Spring Boot en termes de faible latence, haut débit et efficacité des ressources, vous ne pouvez pas contourner la pile réactive WebFlux de Spring Boot. Cependant, le prix à payer en termes de complexité, de lisibilité et de maintenabilité du code WebFlux est assez élevé et risque de vous donner de nombreux maux de tête.Dans cet atelier, vous apprendrez comment le support de coroutine de Spring Boot éliminera tous les inconvénients de l'approche "brute" de WebFlux et vous offrira le meilleur des deux mondes : des caractéristiques réactives sans la complexité.Vous allez explorer également les blocs de construction réactifs de Kotlin, tels que les coroutines, les channels et les flows, et les appliquer dans Spring Boot.Le nombre de places est limité, alors inscrivez-vous sans tarder à l’atelier qui vous intéresse. Les billets pour KotlinConf partent toujours très vite. La dernière conférence a affiché complet environ 4 mois avant.