JetBrains publie un nouveau cours prêt à l'emploi pour l'enseignement du langage Kotlin

Contenu détaillé du cours

Introduction to Kotlin

Object-oriented programming

Build systems

Generics

Containers

Functional programming

JVM + the Kotlin compiler (including K2)

Parallel and concurrent programming

Asynchronous programming

Exceptions

Tests

Enregistrement du livestream

La communauté et l’écosystème Kotlin poursuivant leur croissance et la demande de développeurs Kotlin étant en plein essor, JetBrains a décidé de proposer des outils et ressources pour favoriser l’enseignement du langage. L'éditeur de logiciels pour développeurs publie donc un nouveau cours prêt à l’emploi pour l'enseignement du langage Kotlin.La publication du cours gratuit Programming in Kotlin constitue une étape importante du développement des initiatives de JetBrains en matière d’enseignement. Une équipe de formateurs, designers, rédacteurs et coordinateurs ont travaillé à sa conception pendant près d’un an. D’une durée d’un semestre, il est actuellement dispensé dans deux universités et JetBrains a décidé de le rendre accessible à toutes les personnes souhaitant enseigner Kotlin.Le cours Programming in Kotlin fournit des slides pour 11 cours sur les concepts fondamentaux du langage, ainsi que des notes explicatives sur ces slides, des références aux articles de la documentation Kotlin et des ressources supplémentaires pour les enseignants et les étudiants. Les contenus théoriques sont accompagnés de ressources d’évaluation, parmi lesquelles des quiz, trois tests et quatre exercices de codage. Il peut être utilisé tel quel ou adapté en fonction de vos besoins.Bien qu’il soit préférable d’avoir une expérience de la programmation pour dispenser ce cours, il n’est pas nécessaire de connaître spécifiquement Kotlin.Les slides téléchargeables sur les concepts fondamentaux de Kotlin couvrent les points suivants :Les quiz portent sur les concepts fondamentaux de Kotlin et permettent de vérifier régulièrement le niveau de connaissances des étudiants. Les réponses aux quiz ne sont disponibles que pour les enseignants, sur demande.Quatre exercices sont disponibles dans des référentiels de modèles publics sur GitHub. Les enseignants ont accès à des tests unitaires automatisés pour vérifier l’exactitude des solutions et à des contrôles de la qualité du code pour s’assurer que les solutions données par les étudiants respectent les directives de style officielles de Kotlin.Les projets que les étudiants doivent réaliser portent sur l’implémentation d’un jeu de cartes Alias, la réparation d’un build Gradle défectueux, l’implémentation d’un arbre de recherche équilibré et la création d’un simulateur d’interface utilisateur non bloquant.Vous pouvez envoyer directement les liens vers les référentiels aux étudiants ou utiliser GitHub Classroom. Vous pouvez également fournir une révision du code détaillée à chaque étudiant afin de l’aider à modifier l’architecture ou à utiliser certaines fonctions Kotlin intégrées. Enfin, JetBrains met à disposition des conseils sur la façon de noter les exercices.Trois tests permettant de vérifier les connaissances des étudiants sont disponibles dans des référentiels GitHub privés sur demande.JetBrains vous invite à regarder l’ enregistrement du livestream dans lequel Anastasia Birillo, qui enseigne actuellement Kotlin en utilisant le cours, partage son expérience et présente les différents supports fournis.JetBrains met à jour son contenu éducatif au fur et à mesure de l’évolution de Kotlin afin que les enseignants puissent disposer des informations les plus récentes sur les fonctionnalités du langage. L'éditeur espère donc que le cours Programming in Kotlin vous donne envie de former les futurs développeurs Kotlin, voire de créer votre propre cours.