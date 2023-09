Avoir au moins 18 ans.

Suivre un programme d’études supérieures de premier ou de deuxième cycle à temps plein ou avoir été inscrit·e à ce type de programme au cours des 12 derniers mois.

Rejoindre le canal Slack dédié pour accéder aux informations et actualités relatives au concours et poser vos questions.

Choisir le sujet de votre projet. Le jury prendra en compte la créativité de votre idée, mais aussi la façon dont elle est prise en charge par la technologie Kotlin Multiplatform.

Utiliser Kotlin Multiplatform pour créer un projet qui cible au moins deux plateformes différentes.

Publier votre projet sur GitHub et soumettre le lien à JetBrains via un formulaire dédié.

Lire et accepter le règlement du concours.

Les auteurs des trois meilleurs projets remporteront un forfait de participation à KotlinConf’24 tous frais payés, comprenant les places pour la conférence, le voyage et l’hébergement, et recevront des goodies Kotlin.

Les auteurs de tous les projets ayant été validés gagneront des goodies Kotlin.

Date limite de soumission des projets : 15 janvier 2024

Annonce des gagnants : 25 janvier 2024

KotlinConf’24 : du 23 au 24 mai 2024

Comme déjà annoncé, KotlinConf, la conférence Kotlin revient pour une nouvelle édition du 22 au 24 mai 2024, au Bella Center de Copenhague au Danemark. Au programme de KotlinConf’24, une journée d’ateliers suivie de deux jours consécutifs dédiés au contenu, avec des présentations, du networking, des stands d’exposition et de nombreuses activités divertissantes.A l'occasion de cette conférence, JetBrains lance le concours Kotlin Multiplatform dédié aux étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s ayant déjà utilisé la technologie Kotlin Multiplatform dans des projets d’applications.Le concours Kotlin Multiplatform Contest vous donne l’opportunité de mettre votre connaissance du codage multiplateforme en pratique et de remporter un prix. Soumettez votre projet multiplateforme en Kotlin à JetBrains, et s’il se classe parmi les trois premiers, vous recevrez une invitation pour assister à l’édition 2024 de KotlinConf, le plus grand événement Kotlin de l’année, qui se tiendra à Copenhague, au Danemark.