K2 est désormais en Bêta pour toutes les cibles

Kotlin Multiplatform est stable

Nouveau modèle de hiérarchie par défaut pour configurer les projets multiplateformes

Prise en charge complète du cache de configuration Gradle dans Kotlin Multiplatform

Allocateur de mémoire personnalisé activé par défaut dans Kotlin/Native

Amélioration des performances pour le ramasse-miettes dans Kotlin/Native

Nouvelle cible et cible renommée dans Kotlin/Wasm, ainsi que la prise en charge de la dernière version de Wasm GC

Prise en charge de l’API WASI dans la bibliothèque standard pour Kotlin/Wasm

Le nouveau compilateur Kotlin K2 est en Bêta pour toutes les cibles

Prochaine étape : Kotlin 2.0

Contribuez à Kotlin 2.0 et essayez le compilateur K2 dès maintenant

Comment installer Kotlin 1.9.20

Kotlin 1.9.20 est disponible. Et avec la sortie de cette nouvelle version, on note non seulement que le compilateur K2 pour toutes les cibles est en Bêta, mais aussi que Kotlin Multiplatform est stable.Kotlin 1.9.20 vient avec un bon lot de nouveautés et améliorations. Voici quelques-uns des points clés de cette version :Pour la liste complète des mises à jour de cette version, consultez la page Nouveautés de Kotlin 1.9.20 ou les notes de publication sur GitHub.L’équipe Kotlin de JetBrains poursuit son travail de stabilisation du compilateur K2, en vue d’apporter des améliorations de performance significatives, d’accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités du langage, d’unifier toutes les plateformes prises en charge par Kotlin et de fournir une meilleure architecture pour les projets multiplateformes.L’équipe Kotlin s’est assurée de la qualité du nouveau compilateur en compilant avec succès des dizaines de projets utilisateurs et internes. De nombreux utilisateurs ont également été impliqués dans le processus de stabilisation, en essayant le nouveau compilateur K2 dans leurs projets et en signalant à JetBrains les problèmes rencontrés.Désormais, tous les plugins essentiels du compilateur Kotlin prennent en charge K2. Cela inclut kapt, serialization, AtomicFU, Lombok, SAM with receiver, all-open, no-arg, jvm-abi-gen, Android Lint et le plugin de compilateur Jetpack Compose. Kotlin Symbol Processing (KSP) avec prise en charge de K2 sera publié moins d’une semaine après Kotlin 1.9.20.Si vous utilisez d’autres plugins de compilateur, consultez leur documentation pour vérifier s’ils sont compatibles avec K2.Afin de résoudre tous les problèmes rencontrés le plus rapidement possible, JetBrains a planifié une série de petites mises à jour fréquentes de stabilisation pour Kotlin 2.0 : Beta1, Beta2, Beta3, RC1 et RC2.Lors de la publication de Kotlin 2.0.0-RC1, JetBrains prévoit d’assurer la compatibilité binaire avec le code compilé par d’autres versions des compilateurs Kotlin et d’éliminer l’empoisonnement des fichiers binaires compilés avec K2. Cela vous permettra d’utiliser le nouveau compilateur K2 dans des environnements de production.Le compilateur K2 est en voie de stabilisation et sera activé par défaut dans Kotlin 2.0, il est donc crucial qu’autant de développeurs que possible l’essayent et fassent part de tout problème rencontré à JetBrains.Vos retours permettront à JetBrains de traiter ces problèmes au plus vite et de s'assurer que K2 fonctionne parfaitement, y compris dans les scénarios les plus complexes. Une seule compilation de votre projet avec K2 peut être une contribution significative dans le parcours vers Kotlin 2.0. Vous êtes donc invités à essayer K2 dès maintenant.Si vous utilisez déjà IntelliJ IDEA 2023.1 ou 2023.2, l'EDI vous suggérera de faire la mise à jour vers la version 1.9.20 de Kotlin automatiquement. Vous pouvez également faire la mise à jour manuellement en suivant des instructions fournies par JetBrains. IntelliJ IDEA 2023.3 inclura le plugin Kotlin 1.9.20.Pour Android Studio Flamingo (231) et Iguana (232), le plugin Kotlin 1.9.20 sera inclus dans les prochaines mises à jour d’Android Studio. Si vous avez besoin du compilateur en ligne de commande, vous pouvez le télécharger sur la page Github de la nouvelle version de Kotlin.