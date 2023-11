Kotlin monte en puissance dans l'index de popularité des langages de programmation TIOBE

Java est éjecté du top 3 chez TIOBE, mais conserve la deuxième place chez PYPL

Python (avec une part de 27,99 %) ; Java (15,91 %) ; JavaScript (9,18 %) ; C/C++ (6,76 %) ; C# (6.67 %) ; PHP (4,86 %) ; R (4.45 %) ; TypeScript (2,95 %) ; Swift (2,7 %) ; Objective-C (2,32 %).

TIOBE n'est pas représentatif de la popularité des langages de programmation en France

Depuis 2002, TIOBE Software classe chaque mois 100 langages de programmation en fonction de leur popularité auprès de la communauté des programmeurs. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements dans le top 10 ce mois-ci, le seul changement étant que PHP et Visual Basic ont échangé leurs places. Dans le reste du classement, l'on constate que le Kotlin monte en puissance. Kotlin est entré dans le top 20 des langages de programmation de l'index TIOBE en septembre à la 20e place avec une note de 0,9 %. Le langage est passé à la 18e place le mois passé et occupe la 15e place dans le classement de ce mois. La note actuelle de Kotlin est de 1,15 %.C'est son plus haut niveau depuis que Google a annoncé un support de première classe pour Kotlin sur Android en 2017. D'après Paul Jansen, PDG de TIOBE Software, Kotlin pourrait intégrer le top de l'index dans un avenir proche. « Sur la base de mon expérience, je suis presque sûr que Kotlin peut atteindre une position dans le top 10. La question de savoir s'il peut faire partie du 'big 4' reste encore sans réponse », a-t-il déclaré. Jensen a ajouté que Kotlin s'inscrit également dans une culture de programmation moderne de langages expressifs dotés d'un système de types solide et évitant les exceptions de pointeur nul en raison de leur conception.« Kotlin n'est pas seulement avantageux sur Android. Kotlin est un concurrent viable de Java dans tous les domaines », a ajouté Jensen. Pour rappel, Kotlin a été publié par JetBrains en juillet 2011. Kotlin est un langage de programmation orienté objet à typage statique qui est interopérable avec la machine virtuelle Java (JVM), les bibliothèques de classes Java et Android. Il a été conçu à l'origine pour améliorer le langage Java et est souvent utilisé en conjonction avec Java. Kotlin est le langage recommandé par Google pour le développement d'Android, mais son interopérabilité avec Java l'a amené à être utilisé avec de nombreux types d'applications.Le support officiel de Kotlin pour le développement Android a été annoncé à la conférence Google I/O 2017. Pour l’équipe Android de Google, la décision de supporter Kotlin s’expliquait aisément. D’abord, il y a le support EDI pour Kotlin : Android Studio est basé sur IntelliJ IDEA de JetBrains et l'équipe JetBrains travaillait depuis des années pour s'assurer que Kotlin fonctionne parfaitement avec IntelliJ IDEA. Google a donc hérité de tout leur travail pour supporter Kotlin dans Android Studio. Mais au-delà de cet aspect, Kotlin présente bien d’autres avantages. D’après Google, "Kotlin est expressif, concis, extensible, puissant et agréable à lire et écrire.Le plus important d’après Google, c’est que Kotlin est interopérable avec les langages officiels pour le développement Android (Java, C++) et le runtime Android. Par exemple, le géant de la recherche a expliqué que Kotlin fonctionne avec le langage Java de manière transparente, de sorte qu'il est facile pour les développeurs qui aiment le langage Java de continuer à l'utiliser, mais aussi d'ajouter progressivement du code Kotlin et de tirer parti des bibliothèques Kotlin. En outre, l'adoption de Kotlin sur Android augmentait régulièrement au fil des années, et d’après Google, avec un enthousiasme croissant parmi les développeurs.L'index de popularité des langages de programmation PYPL est créé en analysant la fréquence des recherches de didacticiels sur Google. Ainsi, plus un didacticiel est recherché, plus le langage est supposé populaire. Il s'agit d'un indicateur avancé. Dans le classement PYPL de ce mois-ci, Kotlin était classé 13e avec une part de marché de 1,76 %, ayant légèrement reculé d'une année sur l'autre. Voici le top 10 de l'édition de novembre 2023 :L'index TIOBE est un indicateur de la popularité des langages de programmation basé sur le système de points de TIOBE Software. L'index est mis à jour une fois par mois. Les classements sont déterminés par la communauté des ingénieurs, des cours et des vendeurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu sont également utilisés pour calculer les classements. Selon TIOBE, l'index ne mesure pas le "meilleur" langage ni le langage dans lequel le plus grand nombre de lignes de code ont été écrites, mais il s'agit plutôt d'une mesure de la popularité et de la notoriété générales.TIOBE considère son index comme un bon outil pour vérifier si les compétences d'un programmeur professionnel sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique quant au langage de programmation à adopter lors de la création d'un nouveau système logiciel. Cependant, le classement TIOBE est régulièrement contesté par les développeurs. En outre, l'index TIOBE n'est absolument pas représentatif du marché professionnel en France. Pour vous faire une meilleure idée sur le paysage professionnel dans l'Hexagone, l'étude de Developpez.com des langages les plus demandés et les mieux payés en 2022 a révélé les tendances ci-dessus.Les développeurs estiment que la méthodologie de TIOBE n'est pas fiable. Certains affirment qu'ils ont du mal à comprendre la position du langage C dans le top 3 de l'index TIOBE « Comment le langage C pourrait-il être en avance sur Java, C++ et C# ? L'index TIOBE s'appuie sur les résultats des moteurs de recherche. Cela signifie que vous pouvez avoir un langage qui est universellement détesté et sur lequel des millions d'ingénieurs logiciels écrivent, et que TIOBE augmentera son classement, même si les programmeurs le détestent et ne l'utilisent pas du tout. Il s'agit simplement d'un mauvais algorithme », a écrit un critique.On peut lire également : « l'index TIOBE n'est pas une bonne échelle de ce que les gens utilisent réellement. Le classement de Tiobe n'est rien d'autre qu'un calcul du spam sur Google. Les mauvais langages avec beaucoup d'articles sont classés aussi haut que les langages appréciés. Les langues telles que le C sont classées artificiellement haut, très probablement en raison d'une faille dans la manière dont Google détermine les résultats de recherche pour la seule lettre C ».Source : TIOBE Que pensez-vous du classement du langage Kotlin dans l'index TIOBE ?Cela témoigne-t-il réellement de la popularité du langage auprès des développeurs ?Kotlin a-t-il des chances d'intégrer le top 10 comme le pense les auteurs du classement ?Utilisez-vous Kotlin ? Si oui, quels sont les cas d'utilisation pour lesquels vous faites appel à ce langage ?Quels sont les avantages et les inconvénients de Kotlin ? Quels sont ses atouts par rapport au langage Java ?Que pensez-vous de l'éjection de Java du top 3 de l'index TIOBE ? Que pensez-vous de la présence de Java dans le top 3 de PYPL ?Quelles comparaisons faites-vous entre ces deux index ? En quoi sont-ils réellement utiles aux développeurs ?