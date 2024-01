KotlinConf’24 Global

KotlinConf Global fera son retour en mai prochain afin de permettre aux membres de la communauté de se réunir pour suivre l’événement KotlinConf’24, où qu’ils se trouvent.Au programme de l’édition 2024 de KotlinConf : des keynotes, des sessions de présentations et des ateliers, animés par des experts de la programmation et passionnés de Kotlin. Les participants pourront découvrir les toutes dernières nouveautés du langage, les bonnes pratiques et des success stories.Que vous utilisiez Kotlin dans un cadre professionnel ou pour des projets personnels, et quel que soit votre niveau de connaissance du langage, vous y trouverez des sujets qui vous intéresseront. Ce rassemblement annuel de la communauté Kotlin mondiale constitue également une opportunité unique d’échanger avec d’autres utilisateurs et de développer votre réseau.KotlinConf’24 Global permet aux membres de la communauté, groupes d’utilisateurs ou équipes de développeurs ne pouvant pas se rendre à l’événement d’organiser leurs propres meetups pour se réunir et suivre la KotlinConf 2024 en direct à distance. Vous aurez également accès aux enregistrements vidéo afin de pouvoir visionner de nouveau les sessions de votre choix ou d’en faire profiter d’autres personnes par la suite.L'équipe Kotlin est là pour vous soutenir et vous accompagner dans l’organisation de votre meetup KotlinConf Global. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas à la contacter. L'équipe Kotlin peut vous aider à rendre votre événement inoubliable.Notez que cette aide pourra seulement être attribuée aux événements qui auront lieu entre le 23 mai et le 30 juin 2024. Assurez-vous d’annoncer votre événement sur votre site web ou toute autre plateforme appropriée. La date de clôture de dépôt des candidatures, pour les communautés qui souhaitent bénéficier d'un soutien pour l'organisation de leur propre meetup KotlinConf Global, est le 23 février 2024.Pour tous ceux qui sont intéressés mais n’ont pas la possibilité d’organiser un événement KotlinConf Global, consultez le site web dédié et suivez @kotlinconf sur X pour prendre connaissance des événements à venir.Ce rassemblement de la communauté mondiale de Kotlin est aussi l’occasion vous offre d’établir de nouvelles relations au sein de la communauté qui pourront vous inspirer et vous aider dans votre travail.