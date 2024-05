Kotlin 2.0 est disponible avec un compilateur K2 stable, plus rapide et multiplateforme dès sa conception

Multiplateforme dès la conception

Vitesse de compilation accrue

Nouveau mode K2

Analyse de code plus intelligente et plus

Migration en toute confiance

L'avenir de Kotlin

Reconnaissance et déconstruction des données avec des améliorations du puissant framework de flux de données et les classes de données.

Accroître l'abstraction avec des fonctionnalités telles que les paramètres de contexte et les champs de sauvegarde explicites.

Code clair et haute performance avec des classes de valeur et l'immutabilité.

L'expérience d'auteur de bibliothèque, avec des améliorations pour les mécanismes d'opt-in et la gestion des signatures.

En développement depuis plusieurs mois, JetBrains annonce enfin la sortie de Kotlin 2.0 avec un compilateur K2 stable, qui est multiplateforme dès sa conception, qui comprend mieux votre code et le compile deux fois plus rapidement.Kotlin a commencé comme un langage JVM et a rapidement gagné en popularité auprès des développeurs en raison de sa concision et de sa sureté. Il a rapidement gagné du terrain côté serveur avec des grandes entreprises comme AWS, Adobe, Atlassian et Google qui l'ont adopté. Kotlin est également devenu le principal langage pour le développement Android, avec 95% du top 1000 des applications Android contenant du code Kotlin.JetBrains a poussé les limites de Kotlin encore plus loin en introduisant Kotlin Multiplatform (KMP), qui vous permet de partager du code entre les plateformes côté serveur, web, desktop, iOS et Android. La popularité de Kotlin Multiplatform a commencé à croître énormément et la technologie a été largement adoptée par les organisations leaders, dont Forbes, Philips, Square et McDonald’s. De plus, Google utilise déjà KMP pour développer ses propres applications Workspace et recommande désormais officiellement d'utiliser KMP pour le partage de la logique métier.Kotlin 2.0 est la prochaine étape dans l'évolution du langage. Jetons donc un coup d'œil aux nouveautés et améliorations qu'il apporte.Cette version introduit le compilateur K2, qui unifie toutes les plateformes prises en charge par Kotlin, car tous les backends de compilateur partagent désormais beaucoup de logique et un pipeline unifié. Cela permet à JetBrains d'implémenter la plupart des fonctionnalités, des optimisations et des corrections de bogues une seule fois pour toutes les plateformes, augmentant ainsi considérablement la vitesse de développement des nouvelles fonctionnalités du langage. Cette nouvelle architecture permet également des améliorations supplémentaires des temps de compilation pour les projets multiplateformes.Avec ce nouveau compilateur en place, JetBrains peut apporter des améliorations qui vont au-delà de la compilation. L'équipe travaille déjà activement sur le prochain format de distribution de bibliothèque KMP qui inclura certaines fonctionnalités très attendues, telles que le développement et la publication de bibliothèques KMP à partir de n'importe quel hôte et les bibliothèques Kotlin universelles. Cela aidera à étendre davantage l'écosystème KMP en rendant le développement de bibliothèques multiplateformes aussi simple que celui des bibliothèques JVM.Kotlin 2.0 offre également une prise en charge de première classe pour les projets Compose Multiplatform. Le compilateur Jetpack Compose, qui alimente Compose Multiplatform, a été fusionné dans le référentiel Kotlin et sera désormais livré avec Kotlin.Ces mises à jour signifient que c'est le moment idéal pour commencer à partager du code avec Kotlin Multiplatform.Grâce au nouveau frontend du compilateur, Kotlin 2.0 améliore la vitesse de compilation, potentiellement en la doublant. Bien que certains projets puissent compiler encore plus vite et d'autres un peu moins vite, dans l'ensemble, JetBrains dit avoir constaté une augmentation significative des temps de compilation sur des projets du monde réel par rapport aux versions précédentes de Kotlin.Les améliorations ne se limitent pas à la vitesse de compilation. Le mode K2 d'IntelliJ IDEA, actuellement en Alpha, donne des résultats prometteurs. JetBrains dit avoir constaté environ 1,8 fois plus de rapidité dans la mise en évidence du code et une augmentation de 1,5 fois de la vitesse de complétion sur la base de code d'IntelliJ IDEA Ultimate. Mais l'éditeur de logiciels pour développeurs s'engage encore à l'améliorer davantage. JetBrains s'attend donc à ce que le mode K2 soit plus stable et offre une complétion et une mise en évidence plus rapides à l'avenir.Le mode K2 atteindra le statut Beta dans la version 2024.2 d'IntelliJ IDEA. JetBrains a encore quelques fonctionnalités importantes d'IntelliJ IDEA à livrer, et d'ici la fin de 2024, prévoit d'activer le mode K2 par défaut.Le nouveau compilateur se comporte de manière plus cohérente et comprend mieux votre code, rendant même les conversions intelligentes encore plus intelligentes. Il a également résolu de nombreux problèmes de longue date, rendant votre code plus robuste.JetBrains a assuré une migration en douceur vers Kotlin 2.0 en le testant rigoureusement avec 40 projets internes et de la communauté, couvrant 10 millions de lignes de code. Plus de 18 000 développeurs et de nombreuses entreprises ont également testé le compilateur K2 dans 80 000 projets côté serveur, Android et multiplateformes, fournissant des commentaires précieux. Grâce à ces efforts, Kotlin 2.0 est selon JetBrains sa version de la plus haute qualité à ce jour, rendant votre migration sûre et fiable.Kotlin 2.0 ouvre la voie à l'avenir de Kotlin. Avec le nouveau compilateur robuste, rapide et multiplateforme, JetBrains peut désormais se concentrer sur les principaux domaines de développement du langage suivants :Vous pouvez en savoir plus sur les plans de développement de Kotlin avec le Lead Designer du langage, Mikhail Zarechenskiy.En résumé, Kotlin 2.0 améliore considérablement votre productivité quotidienne. Il apporte un compilateur plus rapide, plus intelligent et plus robuste, ainsi qu'un meilleur support pour les projets Kotlin Multiplatform. En tant que développeur Kotlin, vous obtenez plus qu'un langage moderne, concis et sûr. Vous avez également accès à un écosystème polyvalent avec des frameworks puissants tels que Ktor et Compose Multiplatform, et combiné avec les EDI JetBrains, Kotlin 2.0 offre une expérience de développement exceptionnelle, vous permettant de construire des applications innovantes, performantes et fiables pour toutes les plateformes.