Date limite d’envoi des projets : le 14 janvier 2025

Annonce des gagnants : le 24 janvier 2025

Rejoignez la communauté : tenez-vous au courant des actualités et nouveautés de Kotlin et profitez des conseils d’autres utilisateurs via le canal Slack dédié. JetBrains y annoncera les dates des sessions de questions-réponses en direct avec ses experts Kotlin Multiplatform.



Consultez et acceptez les règles du concours.



Commencez à travailler à la création de votre projet : il doit utiliser Kotlin Multiplatform et fonctionner sur au moins deux plateformes. Laissez libre cours à votre créativité en choisissant un sujet qui vous passionne et qui mette en évidence la puissance de Kotlin Multiplatform.



Envoi de votre projet : importez votre projet sur GitHub avec un fichier README complet et des instructions claires sur la façon de le lancer sur toutes les plateformes prises en charge.

Vous devez avoir au moins 18 ans.

Vous devez actuellement suivre un programme d’études accrédité ou en avoir suivi un au cours des 12 derniers mois.

Les auteurs des trois meilleurs projets gagneront une invitation à la KotlinConf 2025, qui se tiendra les 22 et 23 mai 2025 à Copenhague, comprenant le transport, l’hébergement et les billets pour la conférence. Ils seront également mis en avant sur le site web de la KotlinConf et les réseaux sociaux et recevront des goodies.

Tous les créateurs de projets valides recevront des goodies Kotlin en remerciement de leur participation.

Avis aux étudiants et jeunes diplômés : la Kotlin Foundation vous propose de participer au concours Kotlin Multiplatform. Montrez votre créativité et vos compétences en programmation en créant un projet avec Kotlin Multiplatform pour gagner une invitation à la KotlinConf 2025, le plus grand événement Kotlin de l’année.Kotlin Multiplatform vous permet de créer des applications qui s’exécutent sur Android, iOS, desktop, web et serveur, à partir d’une base de code unique. Le concours vous donne la possibilité d’essayer cette technologie et de montrer ce que vous êtes capable de créer en l’utilisant au mieux. Vous pourrez bénéficier d’un accompagnement par des experts de l’équipe Kotlin Multiplatform lors de sessions de questions-réponses en direct.Les créateurs des trois meilleurs projets gagneront une invitation à la prochaine KotlinConf, qui aura lieu à Copenhague du 22 au 23 mai 2025. Par ailleurs, tous les auteurs de projets valides recevront des goodies Kotlin.Profitez de cette opportunité pour apprendre, faire preuve de créativité et tenter de participer au plus grand événement Kotlin de 2025. Que vous découvriez Kotlin Multiplatform ou que vous ayez une solide expérience du développement, ce concours est l’occasion d’en apprendre plus sur cette technologie, de bénéficier de conseils d’experts et d’échanger avec la communauté des utilisateurs de Kotlin à l’échelle internationale.