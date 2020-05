Le quatrième défi de programmation Kotlin Heroes aura lieu le 29 mai 2020 Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver gratuitement votre place 10PARTAGES 8 0 Cela fait déjà un an que l'entreprise JetBrains s'est associée à Codeforces pour promouvoir Kotlin, le langage qu'elle a créé, au sein de la communauté des concours de programmation ; une collaboration qui donne aux membres de la communauté Kotlin une plateforme pour comparer et améliorer leurs compétences en programmation algorithmique. Avec la plateforme la plus populaire pour les concours de programmation, JetBrains a en effet lancé l'année dernière une série de défis de programmation appelée Kotlin Heroes.



Trois défis de codage Kotlin Heroes ont déjà eu lieu et la date du quatrième est maintenant connue : le vendredi 29 mai prochain à 13h35 UTC. Les inscriptions sont ouvertes et il faut réserver sa place dès maintenant.





La programmation compétitive peut être considérée comme un sport de l'esprit dans lequel les candidats écrivent des programmes pour résoudre des problèmes algorithmiques formulés avec précision dans le respect de contraintes strictes. Il peut s'agir de problèmes simples pouvant être résolus par n'importe quel développeur et nécessitant peu de code pour obtenir la solution adéquate comme de problèmes complexes nécessitant la connaissance d'algorithmes et structures de données spéciaux et d'une grande expérience.



Dans le cas des défis Kotlin Heroes, qui ont réuni plus de 700 concurrents par événement, les participants auront 2 heures et 30 minutes pour fournir les bonnes solutions à un ensemble de problèmes à résoudre. Ces problèmes comprennent plusieurs tâches de difficulté variable, pouvant s’adresser à des débutants curieux ou à des utilisateurs aguerris. Les participants se verront présenter successivement 7 à 10 problèmes de complexité croissante et ne pourront utiliser que Kotlin pour les résoudre.



Les participants seront classés en fonction du nombre de problèmes correctement résolus et les trois premiers recevront des prix de 512 $, 256 $ et 128 $ respectivement. Les 50 meilleurs candidats recevront un t-shirt Kotlin Heroes et un pin’s Kotlin. Enfin, chaque concurrent parvenant à résoudre au moins un problème se qualifiera pour un tirage au sort permettant de remporter l'un des 50 t-shirts exclusifs Kotlin Heroes.



Au-delà du plaisir à participer à une compétition et des récompenses et lots à gagner, Kotlin Heroes représente une excellente occasion d'en apprendre davantage sur les capacités et les fonctionnalités que le langage offre aux développeurs. Rappelons-le, Kotlin est désormais le langage préféré par Google et recommandé pour le développement de nouvelles applications Android.



Il est important de préciser que la participation est gratuite, mais vous devez réserver votre place dès maintenant.



Réservez votre place pour le 4e défi Kotlin Heroes Cela fait déjà un an que l'entreprise JetBrains s'est associée à Codeforces pour promouvoir Kotlin, le langage qu'elle a créé, au sein de la communauté des concours de programmation ; une collaboration qui donne aux membres de la communauté Kotlin une plateforme pour comparer et améliorer leurs compétences en programmation algorithmique. Avec la plateforme la plus populaire pour les concours de programmation, JetBrains a en effet lancé l'année dernière une série de défis de programmation appelée Kotlin Heroes.Trois défis de codage Kotlin Heroes ont déjà eu lieu et la date du quatrième est maintenant connue : le vendredi 29 mai prochain à 13h35 UTC. Les inscriptions sont ouvertes et il faut réserver sa place dès maintenant.La programmation compétitive peut être considérée comme un sport de l'esprit dans lequel les candidats écrivent des programmes pour résoudre des problèmes algorithmiques formulés avec précision dans le respect de contraintes strictes. Il peut s'agir de problèmes simples pouvant être résolus par n'importe quel développeur et nécessitant peu de code pour obtenir la solution adéquate comme de problèmes complexes nécessitant la connaissance d'algorithmes et structures de données spéciaux et d'une grande expérience.Dans le cas des défis Kotlin Heroes, qui ont réuni plus de 700 concurrents par événement, les participants auront 2 heures et 30 minutes pour fournir les bonnes solutions à un ensemble de problèmes à résoudre. Ces problèmes comprennent plusieurs tâches de difficulté variable, pouvant s’adresser à des débutants curieux ou à des utilisateurs aguerris. Les participants se verront présenter successivement 7 à 10 problèmes de complexité croissante et ne pourront utiliser que Kotlin pour les résoudre.Les participants seront classés en fonction du nombre de problèmes correctement résolus et les trois premiers recevront des prix de 512 $, 256 $ et 128 $ respectivement. Les 50 meilleurs candidats recevront un t-shirt Kotlin Heroes et un pin’s Kotlin. Enfin, chaque concurrent parvenant à résoudre au moins un problème se qualifiera pour un tirage au sort permettant de remporter l'un des 50 t-shirts exclusifs Kotlin Heroes.Au-delà du plaisir à participer à une compétition et des récompenses et lots à gagner, Kotlin Heroes représente une excellente occasion d'en apprendre davantage sur les capacités et les fonctionnalités que le langage offre aux développeurs. Rappelons-le, Kotlin est désormais le langage préféré par Google et recommandé pour le développement de nouvelles applications Android.Il est important de préciser que la participation est gratuite, mais vous devez réserver votre place dès maintenant. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Ingénieur développement Java/J2EE F/H ↳ Altar - Ile de France - évry (91090) Support informatique (H/F) ↳ Amarris groupe - Pays de la Loire - Saint-Herblain (44800) Développeur erp F/H ↳ Apixit - Bretagne - Montauban-de-Bretagne (35360) Voir plus d'offres